Prva fotka ćerke Aleksandre Bursać! Pevačica se oglasila iz porodilišta, ovo je prizor koji će raznežiti mnoge (FOTO)

Pevačica Aleksandra Bursać se porodila i na svet donela ćerku Kasju, a dan nakon što je njena porodica slavila, ona je objavila fotku naslednice iz porodilišta.

Aleksandra Bursać se još jednom oglasila iz privatne klinike,u kojoj se porodila carskim rezom.

Podsetimo, Aleksandra Bursać krila je dugo vezu sa mlađim kolegom, a na društvenim mrežama 2024. godine objavila je fotografije sa prosidbe koja se dogodila u Diznilendu.

Inače, Aleksandra nije prva javna ličnost sa kojoj je Stevan bio. On je svojevremeno bio u ljubavi i sa pevačicom i influenserkom Ružom Rupić. Stevan Sekulić se oglasio iz porodilišta odakle je objavio fotografiju sa ćerkicom.

- Ćao drugari, ja sam Kasija - napisao je ponosni tata, a čestitke su se samo nizale.

Aleksandrin muž, Stevan Sekulić, oglasio se sada za "Blic" i otkrio kako se pevačica oseća nakon porođaja koji je bio carskim rezom.

Autor: Nikola Žugić