Prva fotka ćerke Aleksandre Bursać! Pevačica se oglasila iz porodilišta, ovo je prizor koji će raznežiti mnoge (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Aleksandra Bursać se porodila i na svet donela ćerku Kasju, a dan nakon što je njena porodica slavila, ona je objavila fotku naslednice iz porodilišta.

Aleksandra Bursać se još jednom oglasila iz privatne klinike,u kojoj se porodila carskim rezom.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Aleksandra Bursać krila je dugo vezu sa mlađim kolegom, a na društvenim mrežama 2024. godine objavila je fotografije sa prosidbe koja se dogodila u Diznilendu.

Inače, Aleksandra nije prva javna ličnost sa kojoj je Stevan bio. On je svojevremeno bio u ljubavi i sa pevačicom i influenserkom Ružom Rupić. Stevan Sekulić se oglasio iz porodilišta odakle je objavio fotografiju sa ćerkicom.

- Ćao drugari, ja sam Kasija - napisao je ponosni tata, a čestitke su se samo nizale.

Aleksandrin muž, Stevan Sekulić, oglasio se sada za "Blic" i otkrio kako se pevačica oseća nakon porođaja koji je bio carskim rezom.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

