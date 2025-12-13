Ogolila dušu! Ćerka poznatih densera imala sve što je poželela, vozila besna kola, jahte, a sada je sama!

Silvia je živela luksuznim životom iako to nikada nije isticala u prvi plan, a sada je otkrila da je novac nikada nije pokvario!

Ćerka popularnih densera Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, Silvia Đogani, rešila je da se ponovo vrati na estradnu scenu i nastavi da radi ono što najviše voli.

–Nikada mi novac nije bio važan, ali istina je da lepo živim. Mama mi u mojim tinejdžerskim danima davala da vozim sve njene automobile. Ne postoji auto koji nisam vozila, to su bili skupi i brzi automobili od 200.000 – 300.000 evra, a i više. Imala sam glisere, jahte, ali nikada nisam bila uobražena. Definitivno sve ide iz porodice, jako je važno kako neko vaspitava svoje dete i da ga uči pravim vrednostima, mislim da je to ključno. Eto, sve znam da vozim i nema šta nisam probala, čak sam imala prilike da vidim i budem u kabini aviona, tako da mi ni to nije nešto nepoznato– ispričala je kroz smeh.

Silvia Đogani o ljubavnom životu: „Išla sam iz veze u vezu“

Nakon ljubavnih brodoloma, Silvia je rešila da neko vreme solira i posveti se karijeri o čewmu je otvoreno govorila za Grand.

– Ceo život sam bila zaljubljena, išla sam iz veze u vezu, a ovo je prva godina da sam sama i da sam srećna što sam sama. Odlučila sam da mnogo više radim na sebi i srećna sam što nemam partnera. Naravno bivših uvek ima, oni se javljaju uvek. Ne postoji bivši koji mi se nije javio, a što se njih tiče stvarno nisam za to da žena treba da se vraća na nešto staro, jer da je trebalo da uspe, uspelo bi. Apsolutno nisam za to da se treba vraćati bivšim ljubavima – istakla je Silvia.

Pevačica kaže da nikada ne daje šansu bivšim momcima, zbog čega se i sama našalila na svoj račun.

– Moja pesma koju volim da naručim kada sam u izlasku je definitivno pesma „Ne vraćam se starim ljubavima“. Inače, više volim muške pesme, nego ženske, valjda jer pevam ženske. Obožavam pesme od Džeja i od Ace Lukasa, omiljena mi je „Umri u samoći“, nju takođe volim da naručim, ali retko je ko peva – priznala je kroz smeh.

Silvia Đogani: „Žao mi je što nisam upoznala Džeja“

Silvia kaže da je pored svojih roditelja, popularnih densera Slađe Delibašić i Đoleta Đoganija, imala prilike da upozna mnogo estradnih zvezda, ali neki su joj posebno dragi.

– Žao mi je što nisam Džeja upoznala, njegove pesme jako volim, ali i numere Sinana Sakića. Imala sam prilike da upoznam Šemsu Suljaković, Mileta Kitića, Draganu Mirković. Mogu da kažem da je na mene poseban utisak ostavila Dragana, ona mi je bila omiljena pevačica dok sam bila mala devojčica. Dragana je predivna, bila je moj idol, uvek je bila draga, fina i otvorena sa ljudima. Njena velika prednost je što ima lep pristup i ne glumi nikakvu zvezdu. Fenomenalna je kao osoba. Jedna divna žena koju nikada materijalne stvari nisu promenile, niko normalan se ne bi zbog takvih stvari promenio – ispričala je Đoganijeva.

Silvia smatra da uspešne i ostvarene pevače nikada nije promenila slava i popularnost, a kako ističe najvažnije je ostati normalan, a tom parolom se i uvek vodila.

– Uobraze se oni koji tokom svog života jako žele da postanu poznati, a onda promene sebe i svoj lični opis. Neko ko je normalan, apsolutno se nikada neće promeniti – istakla je popularna pevačica za Grand.

Autor: Nikola Žugić