Srpska pevačica privedena u Australiji: Uhvatili je s lažnim parama, odmah je strpali iza rešetaka

Ona je pevala i dobijala novčanice, a nije ni slutila da su dolari lažni.

Indi Aradinović često nastupa širom Evrope, a nedavno se prisetila situacije kada je prevarena u Australiji. Ona je pevala i dobijala novčanice, a nije ni slutila da su dolari lažni.

- Desilo mi se u Australiji da završim jedan dan u zatvoru zbog lažnih dolara, ceo dan sam provela u ćeliji. To se desilo jer su mi uvalili lažne dolare i bilo je vrlo čudno i neprijatno kao mladoj dami u tom trenutku - rekla je pevačica i dodala:

- Uvaljeni su mi kroz bakšiš na nastupu u Australiji i onda sam nešto pazarila i kamera me je snimila, radnja je prijavila i videla me. Sledeći dan sam ponovila odlazak u centar, nisam ništa o tome znala. Tada su prišli i odveli me, ali dobro, sve je to za ljude - rekla je Indi!

Autor: Pink.rs