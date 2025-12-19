AKTUELNO

Domaći

Srpska pevačica privedena u Australiji: Uhvatili je s lažnim parama, odmah je strpali iza rešetaka

Izvor: Kurir.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Ona je pevala i dobijala novčanice, a nije ni slutila da su dolari lažni.

Indi Aradinović često nastupa širom Evrope, a nedavno se prisetila situacije kada je prevarena u Australiji. Ona je pevala i dobijala novčanice, a nije ni slutila da su dolari lažni.

Foto: Instagram.com/indy_ara_indira/Pink.rs

- Desilo mi se u Australiji da završim jedan dan u zatvoru zbog lažnih dolara, ceo dan sam provela u ćeliji. To se desilo jer su mi uvalili lažne dolare i bilo je vrlo čudno i neprijatno kao mladoj dami u tom trenutku - rekla je pevačica i dodala:

- Uvaljeni su mi kroz bakšiš na nastupu u Australiji i onda sam nešto pazarila i kamera me je snimila, radnja je prijavila i videla me. Sledeći dan sam ponovila odlazak u centar, nisam ništa o tome znala. Tada su prišli i odveli me, ali dobro, sve je to za ljude - rekla je Indi!

Foto: Pink.rs

Autor: Pink.rs

#Indi Aradinović

#LAŽNI DOLARI

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Anja Todorović uhvaćena s novim dečkom, pogledajte gde mu leži kraj bazena (FOTO)

Zadruga

Lagao me je: Jovana progovorila o dogovoru koji je imala sa Rajačićem, pa otkrila da je Jelena ispitivala kakav je Uroš u krevetu! (VIDEO)

Domaći

HAPŠENJE U CRKVI! Marina Visković bila na licu mesta kad je upala specijalna jedinica policije (VIDEO)

Domaći

PEVALA BIH MU I NA ISPRAĆAJU U ZATVOR: Darkova kuma otkrila šta bi donosila Laziću ukoliko bi završio iza rešetaka

Domaći

Barbara Bobak imala saobraćajku: Otkrila detalje nezgode, a evo ko je kriv za istu

Domaći

Na svadbi Nikole Jokića pevala je samo ova pevačica: Šaban je plakao uz njenu pesmu