JEZIVI DETALJI! Naša pevačica se prisetila stravičnog udesa: Devojka je na mestu ostala MRTVA!

Vanja Mijatović se prisetila detalja jezive saobraćajne nezgode koju je doživela pre 13 godina, i devojke koja je stradala sutradan na istom mestu

Pevačica Vanja Mijatović pre 13 godina doživela je udes u kojem je teško povređena. Ona je mesecima bila u bolnici, a morala je ponovo da uči da hoda.

Udes se dogodio tokom zimskog perioda kada se vraćala sa humanitarnog koncerta, a s njom u automobilu su bile njene kolege Stefan Petrušić i Ana Sević.

- Ja još uvek imam psihičke posledice i ne volim brzu vožnju i pazim sa kim sedam u auto. Tada se radila naplatna rampa, jako je vejao sneg i nije bilo obeleženo ništa - započela je Vanja za podkast "Bunker" kod Lune Đogani i nastavila:

- Mi smo u jednom trenutku samo ispred nas videli betonski stub. Sa mnom su bili Stefan Petrušić i Ana Sević, a on je odragovao kako je najbolje mogao u tom trenutku. Mi smo uspeli da izbegnemo stub i nismo udarili direktno, a devojka koja je sutra veče udarila direktno u taj isti stub i na mestu ostala mrtva - započela je Vanja.

Za nju je najbolniji trenutak bio kada je shvatila da ne može da se pomeri.

- Ja tog dečka ne krivim, nisam ga tužila i čak sam stala na njegovu stranu. Oni su izašli iz auta odmah, a ja sam ostala da sedim pozadi jer nisam mogla da se pomerim. Kasnije sam saznala da sam polomila tri torakalna pršljena, četiri pršljenska nastavka i grudnu kost na dva mesta. Bilo je jako bolno, oni su mene izvlačili iz auta i danas imam fobiju od automobila sa troja vrata. Oporavak mi je trajao šest meseci, išlo je korak po korak i prvih pet nedelja sam samo ležala - ispričala je pevačica, koja se razvela pre nekoliko meseci.

Autor: Pink.rs