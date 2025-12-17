AKTUELNO

Domaći

RASKOŠ I LUKSUZ! Evo kako je Katarina Grujić ukrasila stan od 400.000 EVRA

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Kako je Kaća Grujić ukrasila stan od 400.000 evra

Pevačica Katarina Grujić podelila je fotografiju novogodišnje dekoracije iz svog luksuznog stana.

Foto: Instagram.com

Katarina Grujić koja je otkrila kako ima probleme sa zdravljem pokazala je kako je ukrasila svoj luksuzni dom u susret Novoj godini, a prizor je oduševio mnoge.Na društvenim mrežama podelila je snimak iz stana na kojem se vidi da su novogodišnji ukrasi već zasijali punim sjajem.Prelepi kadrovi iz stana!

Foto: Instagram.com

Centralno mesto zauzima velika, elegantna jelka ukrašena pretežno zlatnim detaljima, dok se na njenom vrhu ističe zvezda. Pored jelke, prostor krasi i mnoštvo pažljivo odabranih dekoracija koje dodatno doprinose prazničnoj atmosferi.

Autor: Pink.rs

