Prste da poližete: Ovo je tajni recept Željka Samardžića za najukusnije posno jelo (VIDEO)

Pevač Nikola Rokvić objavio je recept za posnu musaku od lignji koji je dobio na preporuku od kolege Željka Samardžića!

Nikola koji je pokazao svoju liniju je putem Instagrama objavio čitav proces pripreme ovog ukusnog ručka, a na samom početku pokazao je glavne sastojke, a zatim detaljno pokazao kako sprema obrok u svojoj kuhinju.

- Danas sam bio vredan u kuhinji. Juče sam sreo dragog mi Željka Samardžića koji je podelio sa nama odličan dalmatinski recept, baš za ovo vreme kada se posti. Musaka sa lignjama! Uživajte - napisao je Nikola u objavi.

Za pripremu posne musake sa ligjnama, potrebni su vam sledeći sastojci:

lignje

luk

krompir

maslinovo ulje

belo vino

so

lovorov list

Pevač kom je nedavno otkazan nastup je zatim u pleh poređao luk, preko njega krompir i lignje, a kasnije sve zalio belim vinom. U pripremi mu je pomogao brat Marko, a na kraju je recept Željka Samardžića probao i nije krio oduševljenje.

Autor: Nikola Žugić