AKTUELNO

Domaći

Prste da poližete: Ovo je tajni recept Željka Samardžića za najukusnije posno jelo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Informer.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevač Nikola Rokvić objavio je recept za posnu musaku od lignji koji je dobio na preporuku od kolege Željka Samardžića!

Nikola koji je pokazao svoju liniju je putem Instagrama objavio čitav proces pripreme ovog ukusnog ručka, a na samom početku pokazao je glavne sastojke, a zatim detaljno pokazao kako sprema obrok u svojoj kuhinju.

- Danas sam bio vredan u kuhinji. Juče sam sreo dragog mi Željka Samardžića koji je podelio sa nama odličan dalmatinski recept, baš za ovo vreme kada se posti. Musaka sa lignjama! Uživajte - napisao je Nikola u objavi.

Za pripremu posne musake sa ligjnama, potrebni su vam sledeći sastojci:

lignje

luk

krompir

maslinovo ulje

belo vino

so

lovorov list

Pevač kom je nedavno otkazan nastup je zatim u pleh poređao luk, preko njega krompir i lignje, a kasnije sve zalio belim vinom. U pripremi mu je pomogao brat Marko, a na kraju je recept Željka Samardžića probao i nije krio oduševljenje.

Autor: Nikola Žugić

#Estrada

#Jelovnik

#Nikola Rokvić

#kolege

#pevač

#posna musaka

#recepti

#Željko Samardžić

POVEZANE VESTI

Lifestyle

POSNO, UKUSNO I ZDRAVO! Recept za savršenu posnu musaku od povrća

Domaći

Porodila se ćerka Željka Samardžića! Naš slavni pevač dobio peto unuče

Domaći

MUSAKA OD LIGNJI! Nikola Rokvić u toku Božićnog posta pokazao kako sprema ručak: Ovaj recept mu je dao poznati pevač (FOTO+VIDEO)

Domaći

PREMINUO POZNATI MUZIČAR: Nikola Rokvić neutešan, na emotivan način se oprostio od kolege

Lifestyle

STARINSKI RECEPT: Napravi najukusnije slavsko žito

Domaći

KAKO VAS, BRE, NIJE SRAMOTA?! JADNO! Nikola Rokvić javno isprozivao Željka Samardžića, on mu odmah odgovorio