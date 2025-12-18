POZNATOJ SRPKINJI NUDILI 500 EVRA ZA 'ONE STVARI', a sad pozirala u provokativnoj kombinaciji, mreže se usijale poput ringle (FOTO)

Jovana Đorđević smatra se jednom od najatraktivnijih žena na našim prostorima.

Manekenka često objavljuje fotografije koje ističu njeno izvajano telo. Jovana Đorđević jedna je od najfatalnijih žena na domaćoj sceni. Ova manekenka često objavljuje provokativne fotografije na kojima pokazuje koliko ima izvajano telo.

Jovana Đorđevć, manekenka i supruga fudbalera Filipa Đorđevića napravila je fotografiju u ogledalu i mnogima su pale vilice od prizora. Ona je nosila kratku čipkastu suknju koja je manja i od minića, a sa tim je ukombinovala i čizme. Gore je nosila belu majicu i pokazala zategnut stomak nakon tri porođaja."

"Nudio mi je 500 evra da odem sa njim u krevet"

Podsetimo, Jovana je ranije otvoreno govorila o tome kakve ponude dobija od nepoznatih ljudi. Tako je pre nekoliko godina na Tviteru objavila prepisku sa jednim čovekom koji joj je ponudio da plati, ako ode sa njim u krevet.Manekenka je tada zapalila Tviter kada je objavila poruku koju je dobila od "jednog klinca" koji joj je ponudio 500 evra na dan sa njom.

Autor: Pink.rs