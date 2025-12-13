Sviđala mi se, ali je bila u braku: Saša Kovačević nikad iskrenije o Emini Jahović, otkrio zbog čega se zaista nije pojavio na njenom koncertu

Pevač Saša Kovačević nije pojavio nedavno na koncertima Emine Jahović u Beogradu, iako ih publika pamti po jednom od najemotivnijih dueta domaće scene - pesmi "Još ti se nadam".

Njegovo odsustvo izazvalo je pažnju, a Saša je sada objasnio zbog čega nije bio Eminin gost.

- Zvala me je na koncert, ali sam u isto vreme imao dogovor da budem na koncertu Ivane Selakov. Jednostavno nisam mogao da stignem na oba mesta. Ne volim da kasnim i da ispadnem neprofesionalan, voleo bih da sam mogao da ispoštujem obe - rekao je Saša i dodao da su u okej odnosima.

Govoreći o duetu iz 2008. godine, Saša se prisetio kako je uopšte došlo do saradnje sa Eminom.

- Ne mogu tačno da se setim, mislim da me je lično kontaktirala. Pre toga se dogodio jedan intervju u kojem su me pitali sa kim bih voleo da snimim duet - rekao je Saša za "Scandal", a voditelj je potom podsetio da je pevač tada upravo Eminu Jahović naveo kao želju, što je ona čula i ubrzo nakon toga došlo je do saradnje.

Saša je govorio o tome kakav je odnos imao sa Eminom van studija - da li su se družili i bili u kontaktu privatno ili je njihova saradnja ostala isključivo poslovna, a tom prilikom je otvoreno otkrio i da li mu se pevačica tada dopadala.

- Bili smo u kontaktu. Nekada se energetski poklopiš dok snimaš nešto, ili pre snimanja kad se upoznate, dok ceo taj proces traje, a nekada pristaneš da radiš neki duet sa nekim jer je vrlo popularan, a ne poznaješ ga lično i ne znaš kakva je osoba, onda je lepo kada razmenite par reči da vidite energetski kako se poklapate. Da se Emina i ja nismo poklopili, taj duet ne bi imao tu emociju i magiju. Očigledno je da jesmo, i to je ostalo i kroz naše kasnije druženje - objasnio je Saša, a onda otkrio da li mu se Emina sviđala.

- Pa kome se Emina nije sviđala? Naravno da jeste. Nisam je muvao, ona je bila sa Mustafom u braku tada. Kada pogledam sebe u dvadesetim godinama, sigurno bih imao taj stav "Pa dobro, udata, šta sad", ali iz ove perspektive ne razmišljam tako. Sada razmišljam o porodici, ako napraviš karambol u čitavoj porodici, tu nije samo odvajanje žene od muža i obrnuto, već se tu rastura cela porodica, treba biti vrlo obazriv kad se razmišlja o tim temama. U tim mladim godinama mi jeste padalo na pamet, ali mi se nije desilo - zaključio je pevač za "Scandal".

Autor: Nikola Žugić