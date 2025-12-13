AKTUELNO

JANA GRCALA U SUZAMA USRED EMISIJE! Posvetila pesmu čoveku čiju smrt nikad neće prežaliti: Najveća tragedija u mom životu

Izvor: Blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica teško podnosi gubitak i ističe da je ova tragedija za nju najteža u životu.

Pevačica Jana Todorović se slomila tokom izvođenja pesme koju je posvetila pokojnom sestriću koji je preminio pre četiri godine. Bratislav je imao 33 godine.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, pevačica Jana Todorović doživela je porodičnu tragediju kada joj je 2021. godine preminuo sestrić Branislav koji je imao samo 33 godine. Pevačica je najveću bol pretočila u pesmi "Bože moj", koju je posvetila upravo njemu.

- Ova pesma je posvećena mom Banetu, kome bi danas bio rođendan! Neki ljudi nisu više među nama živima, ali će zauvek ostati u našim srcima. Bože, hvala ti za njih! Otišao si iz našeg života… ali nikad nećeš iz naših srca. Volimo te zauvek!“

Ona je u jednoj emisiji izvela ovu numeru i sve vreme je grcala u suzama. Pevačica nije mogla da sakrije tugu i bol na licu. Inače, pevačica Jana je nedavno govorila o porodičnoj tragediji, te istakla da ne može da se pomiri sa smrću sestrića.

- Oporavljam se još od najveće tragedije u mom životu. Nije mi umro sestrić, nego moje dete. To je jedan mlad život, ostavio je iza sebe ćerku od pet godina. On nije samo dete moje sestre, već je i moje dete bio. Bane je odrastao na Kosovu s nama. Moja ćerka je doživela veliki stres, još uvek je vraćamo u normalu, o sestri i da ne govorim. Mene je ta tragedija zatekla u Americi na nastupima. Odmah sam krenula za Beograd, ali mi je trebalo dva i po dana da se vratim u Srbiju, a onda su me vraćali u život. Zvali su Hitnu pomoć, jedva sam podnela tu vest", ispričala je pevačica kada se tragedija dogovodila:

Foto: TV Pink Printscreen

- On je dobio koronu, a bio je malo gojazan. Otišao je kod lekara, dobio je antibiotik, ali mu se stanje nije popravljalo. Doktorka mu je ponudila da ostane u bolnici i pošto se nije osećao dobro, pristao je. Stanje mu se odjednom pogoršalo i te subote je izgubio život. Bio je svega jedan dan na respiratoru. Mislim da mu srce nije bilo dobro, a nije bio ni vakcinisan", ispričala je Jana drhtavim glasom tada.

- Tako veliki šok je prvi put u životu doživela, pa smo sada uz nju sve vreme. Moramo da nastavimo dalje", izjavila je Jana, koja kaže da ju je puno prijatelja s estrade zvalo i nudilo joj pomoć, te da je svima zahvalna, ali i da zbog velikog bola nije imala snage svima pojedinačno da odgovori.

Autor: Pink.rs

