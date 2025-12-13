ONI POSEĆUJU VESNU ZMIJANAC U BOLNICI! Otkriveno u kakvom je stanju pevačica: Evo kada se očekuje da bude puštena na kućno lečenje

Vesnina ćerka Nikolija kao i prijatelji su svakog dana uz nju!

Jedna od najvećih muzičkih zvezda sa ovih prostora, pevačica Vesna Zmijanac primljena je pre nekoliko dana u Urgentni centar zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

Ona se uspešno oporavlja, a očekuje se da bude otpuštena iz bolnice početkom sledeće nedelje, piše Mondo.

Kako pišu mediji, Vesni svakodnevno dolaze prijatelji i porodica u posetu, a njoj je svakog dana sve bolje.

- Vesna je dobro, uskoro bi trebalo da je otpuste kući. Nadamo se početkom sledeće nedelje. Posećuju je prijatelji, porodica, Nikolija je tu svaki dan pored nje - rekao je između ostalog izvor blizak pevačici.

Kako smo pisali pre nekoliko dana Vesna je imala intervenciju, kada joj je urađena revaskularizacija na arteriji, a intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja. Izvor je rekao da je pevačica imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu leve koronarne arterije.

Ovom intervencijom je protok krvi vraćen, što sprečava infarkt i poboljšava rad srca. Tri stenta znače da je suženje bilo duže ili na više mesta.

Pevačici kolege pružaju veliku podršku, a oglasila se i Šemsa Suljaković koja je na svom Fejsbuk profilu postavila Vesninu fotografiju i poželela joj brz oporavak.

- Draga Vesna, želim ti brz i uspešan oporavak. Nadamo se da ćemo te uskoro ponovo videti na sceni, tamo gde pripadaš - napisala je Šemsa, uz emotikone srca i poljubaca.

Autor: pink.rs