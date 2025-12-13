Aleksandra Bursać se topi od ljubavi! Objavila muževljevu fotku sa ćerkicom Kasijom, javno mu uputila emotivne reči (FOTO)

Folk pevačica Aleksandra Bursać i njen suprug ovih dana uživaju u najlepšoj životnoj ulozi - roditeljstvu.

Supružnici ne kriju koliku im je sreću donela ćerka Kasija pa su ovih dana i više nego aktivni na društvenim mrežama. Pevač je pre par dana posetio Aleksandru u porodilištu a prizor koji je podelio sa pratiocima raznežio je sve.

Naime, Stevan je sedeo u fotelji i u naručju je držao tek rođenu Kasiju, ne skidajući osmeh sa lica. Ponosan i emotivan, jasno je pokazao koliko je dolazak naslednice promenio njegov svet. Uz fotografiju je Aleksandra kratko poručila: "Ljubavi moje najveće" - što je izazvalo lavinu pozitivnih reakcija.

Pevačicu i njenog deset godina mlađeg supruga čekaju predivni trenuci sa naslednicom kao i uspomene koje će stvarati iz dana u dan. Stevan je rekao da se Aleksandra uplašila kada su joj lekari rekli da mora na hitan carski rez, ali da je porođaj protekao savršeno te da su ona i beba odlično.

- Porođaj je prošao savršeno, obzirom da je bilo iznenada. Bio je hitan carski rez jer je beba bila visoka. Ona i bebica su super, obišao sam ih malopre - rekao nam je ponosni tata i dodao:

- Ona se ozbiljno uplašila, bilo mi je čudno jer je nikada nisam video do sada uplašenu. Kada je operisala bubrege ja sam bio taj koji se plašio više od nje. Međutim, kada su joj rekli da mora na carski rez, proradio joj je taj majčinski strah da li će sve biti u redu i video sam strah. Kada se probudila, onako bunovna, prvo pitanje je bilo kako je beba i kakva je.

Podsetimo, Aleksandra Bursać krila je dugo vezu sa mlađim kolegom, a na društvenim mrežama 2024. godine objavila je fotografije sa prosidbe koja se dogodila u Diznilendu.

Autor: D. T.