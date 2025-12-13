Minijaturni triko i kaubojske čizme: Gore mreže zbog provokativne fotke našeg pevača

Pevač Božo Vrećo ima specifičan imidž. Božo je sada podelio sliku iz ogledala, a njegov stajling mamio je pažnju.

Božo Vrećo pozirao je u uskom, crnom trikou, dok je njegova duga crna kosa prekrila siluetu. Na nogama je imao kaubojske čizme, a brojne tetovaže su došle do izražaja. A ceo stajling izneo je sa puno samopouzdanja.

Inače, Božo je podelio sliku oca, koji je oduzeo sebi život kada je pevaču bilo četiri godine.

- Moj otac je izvršio samoubistvo, a majka je tu morala da zauzme dvojaku ulogu i da bude snažna za oboje. Izvela me je na pravi put, da budem dobra osoba... Svi ti ožiljci su se pretvorili u moje pesme. Svakako je bilo teško, ali Bog se postara za sve i sve kockice postavi na svoje mesto - govorio je Božo ranije za domaće medije.

Autor: D. T.