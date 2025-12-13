Bajkovita proslava za malu Senu! Ana Sević ispunila ćerkici svaku želju za peti rođendan: Šarena torta, baloni i poznate zvanice (FOTO)

Pevačica Ana Sević proslavila je peti rođendan ćerke Sene, te je pored najmilijih pozvala i brojne kolege sa estrade.

Torta i rođendanska dekoracija komentarisali su se sve vreme, a Ana se potrudila da ćerki ispuni svaku želju.

Sve je bilo u stilu njenog omiljenog lika iz crtaća, sa balonima na sve strane, a Ana je dekoraciju podelila i na društvenim mrežama.

Inače, Ana Sević i njen suprug, biznismen Danijel Nedeljković, ponovo su nedavno oduševili pratioce stilskim usklađivanjem.

Pevačica je objavila nove fotografije sa odmora u Grčkoj, a prizori na kojima pije vino i gleda u more odišu potpunim uživanjem i elegancijom.

Ana Sević bila takođe bila na venčanju bivšeg supruga, folkera Darka Lazića i još tada govorila o njihovom odnosu, a poznato je da su on i Danijel u super odnosima.

- Ja samo radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo - kazala je Ana Sević.

Autor: N.Panić