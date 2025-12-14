NE ŽELI DA JOJ POMOGNE! Ana ostala sama kao list na vetru, Rasta ODBIJA da se meša u njen život i odnos sa Raletom: NE VIDI IZLAZ IZ TEŠKE SITUACIJE!

Nikolićeva se požalila prijateljima da je njen bivši suprug čvrst u nameri da se ne upliće u njene u ljubavne, finansijske i poslovne probleme

Stefan Đurić Rasta, kako saznajemo, nema nameru da se meša u emotivno-poslovne odnose svoje bivše supruge Ane Nikolić, niti planira da joj pruži finansijsku pomoć kako bi rešila dugove i probleme u koje je zapala. Iako su godinama važili za jedan od najeksponiranijih parova na domaćoj sceni, danas su, prema navodima izvora bliskih oboma, njihovi odnosi svedeni isključivo na brigu o zajedničkoj ćerki.

Teško se snalazi

Pevačica se, prema rečima njenih prijatelja, nalazi u izuzetno teškom životnom periodu i često se poverava da ne vidi izlaz iz trenutne situacije, naročito nakon što je javno zapretila bivšem partneru Raletu. Kako tvrdi isti izvor, Ana prolazi kroz ozbiljan emotivni i finansijski pritisak koji je ostavio traga na njen privatni i profesionalni život.

U pokušaju da pronađe rešenje i duhovni mir, Ana Nikolić je nedavno boravila u Novom Pazaru, gde je, prema nezvaničnim informacijama, potražila pomoć kod tamošnjeg hodže. Ipak, kako se kasnije poverila prijateljima, ni taj korak joj nije doneo olakšanje, već se po povratku suočila s još većim problemima i dodatnim pritiscima.

Kategoričan i odlučan

- Rasta nema nameru da se petlja u njene emotivne odluke, a još manje u poslovne i finansijske kikseve koje je pravila poslednjih godina. Ne slaže se s načinom života koji Ana trenutno vodi, kao ni s načinom na koji se pojavljuje i predstavlja u javnosti. Ima tu još mnogo razloga za njegovo nezadovoljstvo, ali nije moje da ulazim u detalje - otkriva pevačicin blizak prijatelj.

- Trenutno Rale smatra da je Ana njegov najveći životni poraz. Ne želi da se javno oglašava, niti da iznosi prljav veš pred medijima jer mu je važnije da zaštiti mir. Situacija između njih je veoma napeta, a Ana često ne zna šta želi - jedno govori, drugo radi. U naletima besa čak mu je zapretila da će neki njeni ljudi uništiti njegov studio, ali to su, po svemu sudeći, samo reči izgovorene u afektu i pod jakim emocijama.

Ipak, uprkos svim nesuglasicama i konfliktima, izvori tvrde da između Ane i Raleta i dalje postoje jake emocije.

- S jedne strane su kao rogovi u vreći, stalno u sukobu, a s druge strane se i dalje jako vole. Njihov odnos je složen, pun uspona i padova, i niko sa sigurnošću ne može da kaže kako će se ova priča završiti - zaključuje izvor blizak paru.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa akterima priče, Rale je poručio da ne želi da se oglašava, dok pevačica i njen bivši suprug nisu odgovarali na naše pozive.

Autor: S.Z.