Smrt roditelja i izdaja supruge: Teška životna priča našeg pevača, zbog ovoga je promenio život iz korena

Dejan Živić popularnost je stekao još 2012. godine, kada je snimio duet sa Ćemom pod nazivom „Srce balkansko“, pesma koja mu je otvorila vrata svih klubova u regionu. Nakon tog velikog uspeha, Dejan se povukao iz medijske pažnje i retko se pojavljivao u javnosti.

O njegovom privatnom životu i dalje se malo zna, ali oni koji ga prate ističu da posvećuje puno pažnje porodici i priprema nove muzičke projekte koji bi mogli da ga vrate na scenu.

Dejan je u intervjuu za domaće medije nedavno pričao o privatnom životu i jednoj situaciji koja je u njegovom životu ostavila veliki trag

- Ćerka iz prvog braka mi ima 18 godina. Imao sam 28 godina kada sam postao otac, relativno mlad, ali sam bio finansijski spreman, posle toga je krenula muzika, noćni život. Žena je to drugačije gledala, nije sve to shvatila, krenule su novine tada i napadi što je meni odgovaralo. Ona je sve vreme mislila da ja nju varam, tada je počeo Fejsbuk, pa mi neke žene pisale, pa su njoj javljali sve i svašta i onda je ona mene prevarila i što je najgore prevarila me sa ružnijim od sebe - rekao je Dejan i nastavio:

Dejan je istakao kako je njega i sestru baka odgajala, i da ni on ni njegova sestra zbog očeve smrti nisu mogli da odu kući.

- To je bio neki bivši dečko, iz srednje škole drug, saznao sam sve i tu je krenula hladnoća i onda sam jedva čekao da se vratim u Srbiju. Dete kada krene u školu to je taj mentalitet i tu nema povratka. Krenula je muzika, a vamo sve nizbrdo. Mene je baka odgajila, ona je umrla 2014. godine i ni sestra ni ja nismo mogli da odemo kući. 2018. godine mi je otac bio bolestan, imao je karcinom debelog creva, pa je to metastaziralo, to je sve krio, lečio se poslednje tri godine, lekar mi je rekao da je teško da može da izdrži 2-3 meseca, a ja i dalje u inostranstvu - rekao je on.

Ostavila ga nakon očeve smrti

- Žena i ja smo već imali svoje živote, samo smo živeli zajedno zbog deteta. Moja sestra i ja smo samo čekali da nam jave da je otac umro i da krenemo. U jednom trenutku me pozvala sestra plačući i rekla "majka je umrla". Sestra je u to vreme bila bolesna imala je problem sa narkoticima. Rekao sam joj da ona ne ide, ja i ujak smo otišli. Sahranio sam majku i pogubljen sam se vratio u Nemačku. Na 40. dan od njene smrti, na njen pomen, umro mi je otac - kazao je on, a onda šokirao priznanjem.

- Pola sata posle očeve sahrane mi stiže poruka od žene "Dođi po stvari, više nećemo živeti zajedno". Tu poruku sam pokazao kumu koji je bio pored mene i rekao mu da odmah posle večere idem u Nemačku. On je sve vreme vozio, otišao sam tamo da pokupim stvari i odmah se vratio za Srbiju - zaključio je on za beogradske medije.

