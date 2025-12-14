Naša pevačica (42) šokirala priznanjem: Nude joj 10.000 evra za nošeni veš

Nekadašnja članica grupe "Models", Nevena Stamenković (42), na sajtu za odrasle prodaje svoje fotografije, a nedavno je dala otkaz kod Kineza gde je radila neko vreme. Nevena je otkrila kakve ponude dobija na pomenutom sajtu.

Iako je nedavno priznala da je u vezi s političarem čiji identitet ne želi da otkriva u javnosti, Nevena ističe da joj udvarača i dalje ne manjka.

- Na sajtu ima raznih ponuda. Ne bih želela previše da govorim o tome, jer ne želim da prelazim granicu dobrog ukusa, ali se sećam da je jedan gospodin ponudio čak 10.000 evra za moj nošeni veš. Bila sam šokirana. To je samo jedan od primera. Ljudi su veoma maštoviti, ali moram da priznam da do sada nije bilo nikakvih neprijatnosti - rekla je Nevena.

Nevena Stamenković dotakla se nedavno zarade na sajtu za odrasle.

- Zarada je odlična, mogu da zadovoljim sve svoje potrebe, a u planu mi je i neka lepa, ozbiljna nekretnina. Ovaj posao koji sada radim je ozbiljan i daleko najplaćeniji od svega do sada, samo što ga ja doživljavam kao uživanje, a ne kao konkretan rad. Lepo mi je, a ima li šta lepše od toga da radiš ono što voliš i uživaš u tome?! A uvek će se naći neko ko će to kritikovati, osporavati i omalovažavati.



Autor: N.B.