Šok ispovest našeg pevača: Slučajno otkrio karcinom i priznao zašto nije smeo na hemioterapiju

Pevač Amel Ćeman Ćemo (46) pre nekoliko godina susreo se sa zdravstvenim problemom, a iako retko govori o svojoj privatnosti, pričao je o svojoj borbi i istakao koliko je zdravlje dragoceno.

Naime, Ćemo je pričao kako je saznao da ima karcinom krajnika.

- Sve je izazvala mononukleoza koju sam imao, a nisam ni znao da je imam. Prva stvar je bila da pošaljem poruku psihološkinji sa molbom kad ima prvi slobodan termin da dođem. I prvo sam to uradio i onda sam krenuo u akciju. Profesor koji me je opet pregledao rekao je da je moj imunitet katastrofalan i da ne bi trebalo da idem na hemioterapiju. I ja sam ga poslušao - ispričao je Ćemo.

On je naglasio da je nakon konsultacija sa stručnjacima odlučio da se podvrgne imunoterapiji umesto hemioterapije, što se pokazalo kao ispravna odluka:

- Sada sam već tri puta radio analize i sve je čisto. Profesor koji me je operisao već me je prosledio kod svog kolege sa onkologije. Moji roditelji ništa o ovome nisu znali i sve smo rešili - rekao je tada on u emisiji "Ordinacija" na RTS.

Folker je takođe jednom istakao da je najbitnije da ostati pozitivan u tim situacijama.



- To je sve period iza mene. Stanje uma, stanje psihe je najbitnija stvar, jer čovek ne treba da sagleda „Jao problemi, problemi“, nego „Daj rešenje“. Psiha je najbitnija stvar u svemu. Da se ti ne predaš tome što pokušava da te obuzme, ali nikako ni da ga odbaciš, jer ne možeš da odbaciš nešto što je deo tebe. Moraš da prihvatiš to, taj neki period. Često ljudi govore „kakve su ti misli, takav ti je život“, i to je zaista tako – pričao je Amel.



Autor: N.B.