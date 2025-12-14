AKTUELNO

Neispričana priča Ružice Sokić: Nije želela decu, a muftiju Abdulaha je gledala kao sina, jedina je bila uz njega u jednoj situaciji

Glumica Ružica Sokić, rođena na današnji dan, 14. decembra 1934. godine, bila je ćerka Petra Sokića, trgovca i suvlasnika večernjeg lista "Pravda", koji su braća Sokić osnovala 1904. Međutim, kada je izbio rat, Sokićima oduzimaju štampariju i u njihove stanove useljavaju gomilu sustanara.

Nakon okupacije zemlje od strane Nemačke, Ružičin otac bio je osuđen na smrt. Međutim, ipak ga oslobađaju i uspeva da se vrati u Beograd, ali su mu oduzeta sva građanska prava. Ružica je više puta isticala da je ovaj period detinjstva bio tragičan i ispunjen agonijama.

- U trosoban stan ubacili su nam porodicu nekog frizera jer je to bila ruska formula stanovanja - ispričala je Ružica u intervjuu za Story 2006. godine.

- Ti ljudi iz sela Rušnja maltretirali su nas, naročito mog oca koji je zbog verbalnog delikta bio prokažen i zatvaran. Čak su i mene saslušavali, ali nisam dozvolila da mržnja nikne u mom biću.Nikoga ne mrzim, pa ni te ljude koji su mi uništili život - istakla je glumica jednom prilikom.

Sa suprugom Miroslavom Lukićem živela je 30 godina, a njene poslednje reči na samrti su pokazale kolika je to ljubav bila:

- Samo da me ne zaboraviš - rekla je Ružica svom mužu.

Ipak, nikada nije želela da postane majka, iako je bila u srećnom braku sa čovekom koji ju je bodrio i čuvao do samog kraja.

- Želja za karijerom je najviše uticala na to da prihvatim činjenicu da nikada neću imati dete.Bojala sam se da zastanem, a i plašila sam se porođaja - ispričala je Ružica Sokić jednom prilikom. Pored toga je imala i veliku presiju, nesrećno detinjstvo je ostavila iza sebe i sve što je želela jeste da u svakom smislu bude slobodna. Iza cele priče krio se veliki strah.

Nikad nije krila da ju je trudnoća plašila, te da zbog toga nikad nije rodila decu. Ali, blaga i puna ljubavi kakva je bila, Ružica je majčinsku ljubav usmerila ka sestriću Ivanu Trifunoviću,koji je u jednom momentu promenio veru i postao muftija Abdulah Numan.

- Jedino je ona, kad sam se posle godinu i po vratio iz Indije i kada su moji već znali da sam primio islam, prekinula tu mučnu ćutnju. Pozvala me je na ručak i rekla: "Hajde sad ti meni da ispričaš šta si to tamo naučio“. Uvek me je podržavala i brinula o meni kao da sam njeno dete. I ona je volela nas i volela je džamiju i dolazila je ovde. Tako su bar neki delovi moje porodice uspeli da razumeju da su muslimani ljudi, da imaju dušu - ispričao je Abdulah.

Ružica Sokić preminula je 2013. godine, imala je 79 godina, bolovala je od Alchajmerove bolesti.

