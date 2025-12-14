AKTUELNO

Suze pred kamerama! Gost šokirao Jovanu Jeremić i rasplakao je u emisiji, evo šta je razlog

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U emisijama se često dogode neočekivani trenuci sa gostima, ali ovaj je bio posebno emotivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Gošća Maja Petrović uručila je voditeljki Jovani Jermić poklon – portret na kojem su ona i njena ćerka.

Foto: TV Pink Printscreen

Emotivni gest rasplakao je Jovanu, poznatu po svom samopouzdanju i britkom jeziku i to pred kamerama, a njene reči postale su viralne.

- Hvala od srca, toliko sam se rasplakala… ne želim da plačem, stvarno si me kupila za ceo život - rekla je kroz suze.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ali pogledajte kakav sam portret dobila moja ćerka i ja. Ja inače obožavam portrete i imam puno portreta – neki su u mom stanu, neki su na nekom drugom mestu gde sam ostavila deo svog života. Ali ovaj mi je najdraži zato što je moja ćerka tu. Ovaj portret je i simbol borbe, i vapaj za sigurnošću i ljubavi i emocije. Mnogo ti hvala, ja sad moram da nastavim da vodim emisiju i nije mi baš lako. Odmah ću ga okačiti u stan čim dođem - rekla je Jovana i dodala:

- Oni ljudi koji pronađu moju dušu imaju me za ceo život, a oni koji u meni vide samo telo imaju me za na tren i dobiju ono što ja serviram i želim da im dam – a to je nerviranje. Jer volim da nerviram većinu tih prosečnih i površnih ljudi - poručila je Jovana.

Autor: Dalibor Stankov

