Pio sam lekove protiv depresije i postao zavistan: Sloba Vasić otvorio dušu, krio i od žene kroz kakav je pakao prolazio

Folk pevač Sloba Vasić u jednom periodu života susreo se sa problemima, te je počeo da pije lekove za anksioznost i depresiju, o čemu je otvoreno govorio.

Sloba je godinama u ljubavi sa suprugom Lelom sa kojom ima ćerku Mariju i koja mu je mnogo pomogla da prevaziđe težak period.

- Pio sam tablete protiv anksioznosti i depresije, to je bila borba. Meni je doktor prepisao lek, zapravo krenulo je sve od povišenog pritiska koji je u mom slučaju nasledan. Sa druge strane, buran i nemiran život su mi stvarali stres, nisam razmišljao svojom glavom, vodio sam se lekovima i tražio neki spas i utehu u tome, a zapravo sam sve gurao pod tepih - ispričao je svojevremeno Sloba, koji je objasnio i kako se izborio sa zavisnošću:

Višegodišnja borba

- Dobio sam lek za smirenje, tako sam zapravo počeo. To je proces pakla, počeo sam sa jednom tabletom, pa mi se posle tražila i druga, to ide u beskraj. Godinama se boriš sa tim i hvala Bogu, pobedio. U početku sam odlazio svako veče u bolnicu, nisam znao da li mi je visok pritisak na nervnoj bazi. U bolnici su mi dali prvo tablete za snižavanje pritiska, ali pošto sam dolazio nekoliko večeri jer su se javljali meni nepoznati simptomi, onda su mi dali tablete za smirenje. Prvo sam pio jedan lek, da bih na posle povećavao doze.

Zbog velike popularnosti nakon takmičenja u "Zvezdama Granda", kaže da je postao anksiozan.

- Mi smo zaista odjednom postali poznati, bio je to lep period ali i drugačiji u odnosu na sve što se dešava danas na muzičkom tržištu. Bio sam dete kada sam sve to počeo i prosto sve se nametnulo i velika popularnost i sve što ide sa tim, veliki novac… Moja generacija je bila jako uspešna, svi su dobri pevači – rekao je pevač i nastavio:

- Desilo se i nakon takmičenja da me je zadesio i veliki hit „Anonimna“ koji je samo još duplirao moju popularnost, novac i sve što ide sa tim. Imao sam jedan udarac u glavu i bilo mi je teško kako da se izborim – priznao je Sloba.

On je otkrio i da je mnogo nastupao i da ga je to previše umaralo.

"Nisam mogao da izdržim"

- Ja sam danas jako zahvalan Grand produkciji i Saši Popoviću na ukazanoj prilici. Pored svega negativnog, bilo je prelepih momenata, možda mi i to fali danas. Puno sam radio, imao sam momente da molim menadžere da ne radim, bar dva dana da spojim da ne radim. Nisam mogao da izdržim ni fizički, ni psihički. Glas mi je bio istrošen, mnogo sam radio - govorio je.

Kako kaže, nikada nije imao kontakt sa nedozvoljenim supstancama, a odrekao se i alkohola.

- Narkoticima nikad nisam bio sklon, ali alkohol jesam pio. Želeo sam da pobegnem od gungule, od javne prisutnosti, to je bilo naporno, bio sam pod lupom novinara i javnosti. To nije bilo ni malo lako. Sad više ne pijem - priča on.

Vasić priznaje da je krio od svih da uzima lekove, a kada je saznala njegova supruga Jelena, odmah je krenula da traži rešenje za to i bila mu je velika podrška.

- Ja sam i njoj ćutao o tome, borio sam se uz lekove i jednog dana sam joj sve priznao. Nije to faza za Lazu Lazarevića, nije čovek lud, ali prosto nisam bio stabilno. Kad sam joj rekao, odmah je tražila rešenje i eto.. Uz njenu pomoć i uz pomoć terapija Lave, ja sam rešio svoj problem. I zato pričam sada o tome, da ljudi znaju da ima rešenja. Ne pijem više lekove, od sedmog dana više ne brojim. Zaista sam im zahvalan- ispričao je Vasić.

Autor: N.B.