Teško je kada... Ljuba Aličić progovorio o smrti rođenog brata, otkrio istinu o njihovom odnosu

U Premijeru vikend specijal se uključila sa aerodroma reporterka Katarina Rogojević.

Katarina je razgovarala sa pevačem Ljubom Aličićem koji je otkrio kako protiču njegovi nastupi:

- Bilo je jako lepo, bili su kolege sa kojima volim da radim, pravo kafansko veče, a narod to voli a i meni se to dopada - rekao je Ljuba.

Ljuba je potom govorio o smrti svog brata:

- Desilo se pre desetak dana, to je jedan izgubljen život, izgubio sam rođenog brata, mnogo mi nedostaje, ali šta da se radi, mora da se živi dalje. Teško je kada izgubite nekoga takvog koji vam je sve, on i ja se nikada nismo posvađali - rekao je Ljuba pa je dodao:

- Pevanje je moj posao koji ja znam i moram da radim, mora i dalje da se živi, a on će sa mnom živeti uvek, u mom srcu. Moram da kažem da mi je lakše sa publikom, uvek mislim da je on tu.

