O njenom stajlingu svi pričaju: Karleuša sletela u Beograd, obučena u crno, a jedan detalj na njoj svi komentarišu (FOTO)

Jelena Karleuša ponovo je dokazala da i aerodrom može biti modna pista!

Pevačica, koju svake subote gledate u najgeldanijem muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", uslikana je na aerodromu „Nikola Tesla“, gde se pojavila u potpuno crnom izdanju koje je odmah privuklo pažnju prisutnih.

U crnom kaputu, sa kapuljačom preko glave, velikim crnim naočarima i ozbiljnim izrazom lica, Karleuša je delovala samouvereno, a kao što je i poznato ona je doletela sa nastupa koji je imala u inostranstvu.

Posebnu pažnju ukrala je luksuzna dizajnerska torba prestižne modne kuće, čija cena, prema procenama, ide i preko nekoliko hiljada evra.

Autor: N.B.