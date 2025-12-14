AKTUELNO

O njenom stajlingu svi pričaju: Karleuša sletela u Beograd, obučena u crno, a jedan detalj na njoj svi komentarišu (FOTO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Jelena Karleuša ponovo je dokazala da i aerodrom može biti modna pista!

Pevačica, koju svake subote gledate u najgeldanijem muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", uslikana je na aerodromu „Nikola Tesla“, gde se pojavila u potpuno crnom izdanju koje je odmah privuklo pažnju prisutnih.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

U crnom kaputu, sa kapuljačom preko glave, velikim crnim naočarima i ozbiljnim izrazom lica, Karleuša je delovala samouvereno, a kao što je i poznato ona je doletela sa nastupa koji je imala u inostranstvu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Posebnu pažnju ukrala je luksuzna dizajnerska torba prestižne modne kuće, čija cena, prema procenama, ide i preko nekoliko hiljada evra.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: N.B.

