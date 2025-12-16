AKTUELNO

Domaći

IZGINUSMO: Marija Šerifović otkrila kako se provodi sa Jovanom Pajić na Baliju, od ovih slika zastaje dah

Izvor: Blic, pink.rs, Foto: Društvene mreže/privatna arhiva ||

Pevačica Jovana Pajić i Marija Šerifović otputovale su na Bali, odakle je Šerifovićka sada objavila video snimak i pokazala kako provode vreme i šta sve rade na ovoj egzotičnoj destinaciji.

Sudeći po video snimku, one se i te kako provode dobro, i prolaze kroz brojne avanture. Marija je snimila kako su se zabavljale u prevozu, isprobale raznovrsnu hranu, mazile zmije, a na kraju se vozile čamcem, što je Marija veoma traumatično proživela.

Foto: Društvene mreže/privatna arhiva

Dok je Jovana veslala sa drugaricom, Šerifovićka je iza sve vreme vrištala i paničila.

"Jao, teško meni! Izginusmo. Preopasno je", govorila je pevačica.

Inače, Jovana i Marija su ovo putovanje organizovale prijateljici putovanje, što su otkrile pre putovanja.

- Ja ne znam šta mene sad čeka! Jovaninoj srodnoj duši, Srni, ovo putovanje smo organizovale kao poklon za rođendan - rekla je Marija Šerifović u klipu.

Foto: Društvene mreže/privatna arhiva

Autor: N.B.

#Jovana Pajić

#Marija Šerifović

#Odmor

#pevačice

#putovanje

POVEZANE VESTI

Domaći

JOVANINOJ SRODNOJ DUŠI... Marija Šerifović i Pajićeva na luksuznom putovanju: Otišle u Egzotične krajeve, a ovo je povod (VIDEO)

Domaći

Marija Šerifović sa sinom i Jovanom Pajić uhvaćena na aerodromu! Išle zajedno na putovanje, pa došle samo da se prepakuju, a evo ko je još bio tu!

Domaći

Zbog ove izjave nastao haos: Marija Šerifović i Jovana Pajić u klinču: Ti si budala, stvarno ću te...

Domaći

Svako od nas se bar jednom tako osetio: Jovana Pajić i Marija Šerifović čekale PRAVI TRENUTAK za jednu stvar! O ovome su ćutale godinu dana (VIDEO)

Domaći

AKO IMA NEKA BOLNICA ZA OVAJ PROBLEM, JAVITE: Marija Šerifović zatražila pomoć od fanova! Otkrila šta joj se dešava

Domaći

Marija Šerifović preplavljena emocijama zbog Jovane Pajić, uputila joj moćnu poruku: Ono što je rođeno iz istine ništa ne može da zaustavi!