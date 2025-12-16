IZGINUSMO: Marija Šerifović otkrila kako se provodi sa Jovanom Pajić na Baliju, od ovih slika zastaje dah

Pevačica Jovana Pajić i Marija Šerifović otputovale su na Bali, odakle je Šerifovićka sada objavila video snimak i pokazala kako provode vreme i šta sve rade na ovoj egzotičnoj destinaciji.
Sudeći po video snimku, one se i te kako provode dobro, i prolaze kroz brojne avanture. Marija je snimila kako su se zabavljale u prevozu, isprobale raznovrsnu hranu, mazile zmije, a na kraju se vozile čamcem, što je Marija veoma traumatično proživela.
Dok je Jovana veslala sa drugaricom, Šerifovićka je iza sve vreme vrištala i paničila.
"Jao, teško meni! Izginusmo. Preopasno je", govorila je pevačica.
Inače, Jovana i Marija su ovo putovanje organizovale prijateljici putovanje, što su otkrile pre putovanja.
- Ja ne znam šta mene sad čeka! Jovaninoj srodnoj duši, Srni, ovo putovanje smo organizovale kao poklon za rođendan - rekla je Marija Šerifović u klipu.
Autor: N.B.