Evo gde smo uhvatili Ljubu Aličića, deset dana nakon smrti brata: Pevač se bori sa bolom koji oseća (FOTO)

Naša ekipa uslikala je pevača na beogradskom aerodromu.

Po njegovom stilu oblačenja možemo zaključiti da je teško podneo gubitak brata, ali i da se maksimalno trudi da to ne poremeti njegov posao.

Ljuba je na sebi imao crninu od glave do pete, a njegov izraz lica govori o tome koliko je teško podneo gubitak svog rođenog brata!

Podsetićemo vas da je Ljuba nedavno izjavio:

- Pevanje je moj posao koji ja znam i moram da radim, mora i dalje da se živi, a on će sa mnom živeti uvek, u mom srcu. Moram da kažem da mi je lakše sa publikom, uvek mislim da je on tu.Možemo zaključiti da Ljuba očigledno utehu pronalazi u svojoj publici!

Autor: Pink.rs