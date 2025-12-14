AKTUELNO

Evo gde smo uhvatili Ljubu Aličića, deset dana nakon smrti brata: Pevač se bori sa bolom koji oseća (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Naša ekipa uslikala je pevača na beogradskom aerodromu.

Po njegovom stilu oblačenja možemo zaključiti da je teško podneo gubitak brata, ali i da se maksimalno trudi da to ne poremeti njegov posao.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Ljuba je na sebi imao crninu od glave do pete, a njegov izraz lica govori o tome koliko je teško podneo gubitak svog rođenog brata!

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Podsetićemo vas da je Ljuba nedavno izjavio:

- Pevanje je moj posao koji ja znam i moram da radim, mora i dalje da se živi, a on će sa mnom živeti uvek, u mom srcu. Moram da kažem da mi je lakše sa publikom, uvek mislim da je on tu.Možemo zaključiti da Ljuba očigledno utehu pronalazi u svojoj publici!

