DAVALA SAM SE PREVIŠE, GDE JE TREBALO DA ME BUDE PREMALO: Jovana Jeremić sumirala utiske o teškoj 2025. godini, progovorila o gubitku oca, prekidu duge veze i NOVOM PARTNERU!

Stavila karte na sto!

Jedna od najpopularnijih voditeljki sa naših prostora Jovana Jeremić u iskrenom razgovoru sa reporterom emsije ''Premijera vikend specijal'' Nemanjom Vujićićem, razgovarala je o brojnim uspesima u godini koja se bliži kraju, ali se prisetila i brojnih trenutaka, koji su joj poslužili kao životna lekcija.

Jovana, šta sanjaš ovih dana?

- Sestra me je probudila sa porukom ''Jovana, sanjala sam da si trudna''. Moja sestra sanja umesto mene.

Kako gledaš na to što svega nekolikon pevača ima redovne nastupe, a ostali sede kod kuće?

- Preskuli su, digli su cene. Škorpije su ove godine imale najviše životnih nedaća. Oni su podigli cene nastupa, a ljudi danas nemaju para, te ne mogu da očekuju neke velike cifre i zarade. Bahati su. Kada budu stavili normalne cene za svoje nastupe, onda možda budu nastupali, do tada ništa. Godina je finansijski bila teška svima, nije za prevelike zahteve. Naredna godina ulazi u novo polje, prosperiteta, luksusa i pregršt svega dobrog.

Kakva je ovo godina bila za tvoju ćerku Leu?

- Početkička. Ona je krenula u prvi razred. Trudim se da je ne preopterećujem kada su neki zahtevi u pitanju. Bitno je da bude odgovorna, ali škola ne sme da bude sve u životu. Ona ima svoju ličnost. Nije ćerka Jovane Jeremić, ona je jedna od retke dece poznatih, koja ima svoju ličnost, već je Lea Milošević.

Šta misliš o tome što veoma mladi uzrasti dece danas otvaraju naloge na društvenim mrežama?

- Kad budem mislila da ona treba da ima, ako izrazi želju, do toga će doći. Pre toga nema potrebe.

Ova godina je posebno bila teška za tebe.

- Da, jeste, tako je. Otac je najveća snaga za ćerku. Međutim, kad sam izgubila oca, shvatila sam da žena mora da zavoli sebe, da će onda nakon toga sve doći.

Da je tata sada među živima, koji poklon bi mu uzela za Novu godinu?

- Cigarete. Voleo je veoma da puši. Moj otac je bio strastveni pušač, voleo je da popije konjak. Mi smo pili konjak i pušili cigarete. Tata mi je bio ozbiljan šmeker.

Da li žališ jer nekad nisi imala više vremena za tebi drage osobe?

- Sa ocem sam posebno provodila vreme pre nego što je preminuo. Moj otac je bio ponosan jer sam gradila karijeru i posebno mu je bilo drago kada je video da sam kupila Mercedesa. On mi je rekao:'' sine, ovo ne može da vozi bilo ko, već samo posebne žene, ajkuje''. Bio je veoma srećan jer je video šta sam postala.

Da li si ti ponosna na sebe, računajući odnos koji si okončala u 2025. godini i započela novi, kako se piše?

- Da. Mudrija sam, zrelija i jasnije postavljam granice. Nikada nisam bila snažnija. Sve što se desilo, bilo je za moje dobro. Mogla sam neke odluke da donesem ranije. Krivo mi je jer sam u jednom trenutku zaboravila da sam megazvezda i pravi borac. Lomio me je život i uhvatila me je ta slabost, ušla u moj krvotok ali sam se u poslednjem trenutku dozvala pameti. Uzdigla sam se kao feniks, revitalizovala sam se.

Piše se danima o tvom novom izabraniku, da li si srećna u ljubavi?

- Život me je naučio da više ne mogu da potvrdim. Do sada sam naučila da osobe koje ne budu poštovale mene i moje ciljeve, izleteće iz voza.

Da li ne želiš da pričaš javno o tvom novom oizabraniku, jer si se veoma opekla?

- Bilo me je previše tamo gde je trebalo da me bude premalo. Neka mi to bude lekcija. Želim da sledeći put kad budem govorila o ljubavi, bude kada stanem pred oltar.

Autor: S.Z.