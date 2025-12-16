RASPALILA PO LUNI ĐOGANI: Goca Tržan nikad surovija, zapenila i na Anabelu

Goca Tržan je izrazila neslaganje sa Anabelom Atijas oko dozvole Luni za učešće u rijalitiju.

Kritike su se nastavile zbog Luninog odnosa sa oženjenim pevačem tokom rijalitija.

Luna Đogani učestvovala je u rijaliti programu "Zadruga", a pevačica Goca Tržan je nedavno gotovala kod nje u emisiji i žestoko je iskitikovala. Goca je jednu stvar zamerila i njenoj mami, Anabeli Atijas.

- Poznajem te otkad si bila dete i moram da ti kažem da nisi normalna što si ušla tamo. Jesi ti bre normalna?! Zašto si to uradila sebi? Da sam imala priliku, ja bih te tukla - izjavila je Goca Tržan.

Tržanova joj je priznala i šta je svojevremeno rekla njenoj majci, Anabeli Atijas.

- To sam i rekla tvojoj majci. Pitala sam je: "Zašto ono dete za kosu nisi izvukla odande?". Vrlo sam iskrena u tom smislu. I njoj sam rekla: "Sve bih vas zapalila". To nije rijaliti nego socijalni eksperiment. Nikada ne bih ušla u rijaliti te vrste. Zadržavam poštovanje prema tebi kao detetu koje je odrastalo pored mene, ali da sam ja tvoj roditelj, za kosu bih te izvukla pa makar prodala sve samo da te ne stavim u situaciju da potpuno odlepiš - rekla je pevačica u emisiji kod Lune Đogani.

Autor: Pink.rs