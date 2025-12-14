Mi radimo i kada..: Karleuša stala uz kolege, otkrila koliko je nekad teško nastupati, a imati osmeh na licu

U Premijeru vikend specijal se uključila sa aerodroma reporterka Katarina Rogojević.

Katarina je razgovarala sa pevačicom Jelenom Karleušom, članicom žirija najgledanijeg muzičkog takmičenja u zemlji i regionu "Pinkove zvezde", koja je na samom startu razgovora otkrila kako je protekao nastup:

- Ja radim već trideset godina, navikli smo da mi radimo uvek, takav je posao. - rekla je Jelena pa se osvrnula na to što publika očekuje da pevači budu nasmejani uvek:

- Naš posao je da zabavljamo, a nikoga ne zanima kako se oseća i kako mu je, tako je svima, jedino mi što moramo da budemo stalno nasmejani. Mi moramo imati jaku psihu da sve ostavimo iza sebe pa da budemo na sceni nasmejani. Meni je krvio što naši pevači u godinama, i dalje moraju da rade, ali to je sve naš posao.

Jelena se osvrnula i na Esmu Redžepovu kojoj je nedavno bila godišnjica smrti:

- Tužno je što mi cenimo ljude kada odu na onaj svet, Esma je legenda, isto kao i Toše Proeski koji je više postao cenjen kada je nastradao, to je kod nas na Balkanu tako, cene se ljudi nakon smrti. Ja se borim za to da se ljudi cene za vreme života - rekla je Jelena pa se osvrnula na Novu godinu:

- Ja imam sjajnog dekoratera, koji sve radi za mene, ja mu pomažem, ali ja imam dve kuće tako da tu ima posla, trudim se da zadržim jelke kako treba da izgledaju, iako imam pet mačaka, imam četiri psa, borim se da zadržim jelku - rekla je Jelena.

- Na snimanju novogodišnjeg je bilo predivno, nakon 25 godina sam snimila to, i bila sam oduševljena, moram da kažem da ne znam ko mi je simpatičniji, Darko Lazić, Uroš Živković i Đani oni su bili sjajni. Ima snimak gde je Đani hteo da me poljubi u obraz, a ispada da me je poljubio u grudi. - rekla je Jelena o Novogodišnjem programu TV PINK.

Autor: N.B.