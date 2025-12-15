VATRENO IZDANJE MIE BORISAVLJEVIĆ! Pevačica pozirala u crnom bodiju, trake na butinama pokazale više nego što treba

Pevačica neretko deli provokativne fotografije na društvenim mrežama

Mia Borisavljević nedavno je otkrila da je posle dva porođaja imala višak od 14 kilograma i vrednim treninzima uspela da smršala.

Naime, Mia je pozirala u crnom bodiju sa resama i prorezima na grudima.

Otkrila kako je smršala!Inače, Borisavljevićeva je nedavno otkrila da je imala 14 kilograma viška.- Važno je reći da sam ja imala dva porođaja, i da sam se ugojila 12 i 14 kilograma što je meni na moje navike bilo stvarno puno. Nije mi bilo prijatno da se vratim na binu sa 20 kilograma viška. Nisam radila estetske zahvate, ali sam vredno trenirala da bih smršala - rekla je Mia.

Svojevremeno je ispričala kako je uspela da se reši viška kilograma.

- Inače ne jedem grickalice i ne pijem gazirane sokove, tako da nisam mnogo morala da menjam ishranu. Jedino čega sam se skroz odrekla jesu slatkiši. Ranije sam ih jela, i to uglavnom nedeljom, tog dana bih sebi dala oduška. Tada bih znala da pojedem kolač i neki kupovni slatkiš. Međutim, sada ih uopšte ne jedem iako nisam za neke velike restrikcije. Kada se odreknete nečega jer morate, a ne zato što želite, kasnije ste željni toga i pokleknete. Zbog toga neki ljudi brzo vrate kilograme koje su skinuli - pričala je ona.

Autor: Pink.rs