SVETSKA, A NAŠA! Neda Ukraden sumirala utiske nakon brojnih poslovnih uspeha i nagrada, pa se osvrnula na svoju pokojnu prijateljicu Esmu Redžepovu: NJENE PESME SU DOKAZ...

Brojna priznanja i nagrade, obeležili su za Nedu Ukraden 2025. godinu!

Reporterka emisije ''Premijera vikend specijal'', Katarina Rogojević razgovarala je sa pevačincom Nedom Ukraden o njenim brojnim poslovnim uspesima i bogatoj karijeri.

Nedo, dobili ste jedno od najprestižnijih priznanja i nagrada, kako se osećate povodom toga?

- Za mene je ovo jedna veoma uspešna godina. Snimala sam u Londonu u jednom studiju. Imala sam mnoštvo koncerata širom reagiona. Veoma sam aktivna i česti naspupam, na šta sam veoma ponosna. Svirati sa najpoznatijim orkestrom na svetu, bila je velika čast. To je jedan strašan dokument u mojoj karijeri. To je za mene kao umetnika veoma fascinantno. Bila sam veoma počastvovana, istinski.

Nedo, da li je najteže biti priznat na Balkanu? Koliko ste ponosni na sebe, jer vas vaš narod ceni i poštuje?

- Naravno, to je dragoceno. Moj uspeh nije samo lična, porodična priča, već ljudi koji su moji saradnici. Moja pesma je na trinaest pesma prevedena. Došla sam iz Ljubljane, povala sam sam studentima, koji su pevali pesmu koja je stara tri pune decenije.

Kako uspevate da uvek budete sređeni od glave do pete?

- Volim i privatno da budem sređena. Međutim, javna ličnost znači da morate da budete u skadu sa svojim zanimanjem. Morate biti uredni, a ne u izgužvanoj i prljavoj garderobi, dorasli svom poslu. Nikada nisam mislila da ću se baviti isključivo pevanjem i samo pevanjem, ali je život tako hteo i veoma sam zahvalna jer imam tu mogućnost da uživam u svom poslu.

Kakva su vaša sećanja na Esmu Redžepovu?

- Poznavale smo se dugo, često smo pevale zajedno. Ona je jedna divna i lepa žena bila, ali njene pesme su dokaz njenog trajanja i večne uspomene na nju.

Autor: S.Z.