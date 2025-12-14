AKTUELNO

Domaći

Bilo nam je baš emotivno: Bojan Leksington sumirao utiske o uspešnom koncertu, priznao da će prethodno veče pamtiti do kraja života

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U Premijeru vikend specijal se uključila sa aerodroma reporterka Katarina Rogojević.

Katarina je razgovarala sa Bojanom Vaskovićem, iz Lexington benda koji je prethodno veče održao spekatakularni koncert u Sava Centru:

- Svi koncerti su nam dragi i bitni, a sinoćnji koncert je bio veoma poseban, jer su nam gostovale prave zvezde, Neda Ukraden, Lepa Brena i Marko Milošević. Iskreno bilo je jako lepo i emotivino - rekao je Bojan pa je dodao:

- Mene je na Neda vratila u lepe momente kada je zapevala "Zora je", ona je probudila i meni i publici emocije iz lepih perioda, a posle i Brena to je bilo predivno, obe su pevale one pesme koje su obeležile neke momente naših života. Naravno i Mare Milošević i Bane Opačić sa kojim sam prvi put zapevao na bini a napisao je toliko pesama za nas.

Foto: TV Pink Printscreen

Bojan je potom otkrio da li će biti još neki koncert:

- To nama publika diktira, a po svemu sudeći i zbog njih će sigurno biti. Danas nakon kocnerta sam se posvetio deci i porodici, slavimo rođendane, i to je najvažnije - rekao je Bojan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#Bojan Leksington

#Karijera

#Pesma

#koncert

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

Teško je kada... Ljuba Aličić progovorio o smrti rođenog brata, otkrio istinu o njihovom odnosu

Domaći

Za Novu godinu stavljam periku i idem na... Desingerica otkrio sa kim i gde će dočekati 2025. godinu, a evo zbog čega neće nastupiti u najluđoj noći

Domaći

Ostaće nam svima praznina: Viki Miljković priznala da će joj Saša Popović nedostajati čitavog života, ali da će ispuniti njegovu želju

Domaći

Zbog njegovih pesama on i dalje živi: Ilda Šaulić najavila koncertu u čast njenom ocu Šabanu Šauliću, otkrila koje njegove kolege će pevati to veče pe

Domaći

Nedostaje mu druženje sa njim: Mitar Mirić otkrio sa kojim kolegom pravi feštu u avionu kada idu na nastupe

Domaći

MAJKA SAM, IZLETELO MI JE: Jana progovorila o skandalu sa ćerkom, otkrila kako Kristina danas vozi, a evo koju promenu će imati u kući