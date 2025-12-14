Bilo nam je baš emotivno: Bojan Leksington sumirao utiske o uspešnom koncertu, priznao da će prethodno veče pamtiti do kraja života

U Premijeru vikend specijal se uključila sa aerodroma reporterka Katarina Rogojević.

Katarina je razgovarala sa Bojanom Vaskovićem, iz Lexington benda koji je prethodno veče održao spekatakularni koncert u Sava Centru:

- Svi koncerti su nam dragi i bitni, a sinoćnji koncert je bio veoma poseban, jer su nam gostovale prave zvezde, Neda Ukraden, Lepa Brena i Marko Milošević. Iskreno bilo je jako lepo i emotivino - rekao je Bojan pa je dodao:

- Mene je na Neda vratila u lepe momente kada je zapevala "Zora je", ona je probudila i meni i publici emocije iz lepih perioda, a posle i Brena to je bilo predivno, obe su pevale one pesme koje su obeležile neke momente naših života. Naravno i Mare Milošević i Bane Opačić sa kojim sam prvi put zapevao na bini a napisao je toliko pesama za nas.

Bojan je potom otkrio da li će biti još neki koncert:

- To nama publika diktira, a po svemu sudeći i zbog njih će sigurno biti. Danas nakon kocnerta sam se posvetio deci i porodici, slavimo rođendane, i to je najvažnije - rekao je Bojan.

Autor: N.B.