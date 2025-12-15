AKTUELNO

Svi u šoku zbog fotke Aleksandre Prijović: Pevačica se porodila pre tri meseca, a sada je donela ovu odluku (FOTO)

Aleksandra Prijović (30) pre tri meseca na svet je donela svoje drugo dete - ćerku, kojoj su ona i njen suprug Filip Živojinović dali ime Aria, po želji njihovog sina Aleksandra.

Pevačica je do trudnoće vredno radila i punila koncertne sale, a kada je saznala da je u drugom stanju, povukla se sa scene. Ipak, samo tri meseca nakon porođaja, Aleksandra je odlučila da se polako vrati poslu.

Naime, ona je objavila na Instagramu fotografiju iz studija i pokazala da nije mogla dugo da odmara, već je želela što pre da nastavi sa svojim poslom.

Aleksandra se uslikala u sasvim običnom izdanju, a mnogi su komentarisali da i te kako blista.

Inače, Prijovićka se nedavno pojavila na promociji albuma kod Nataše Bekvalac, i tada je otkrila da se brzo vraća nastupima.

- Nataša je izdala fenomenalan album. Najviše mi se sviđaju pesme "Gola" i "Fali mi ljubavi". Arija je budna. Zaplakala sam kada sam čula Natašinu pesmu "Mama". Uskoro se družimo, ako ne sad onda za Novu godinu. Kod Uroša na svadbi je bilo ludilo - rekla je pevačica.

Autor: N.B.

