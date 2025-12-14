AKTUELNO

Njegova izjava šokirala je sve: Ljubavni par otkrio sve o njihovom odnosu, Ivana priznala kako se osećala kada je saznala da nosi blizance

Reporter i voditelj Nemanja Vujičić se uključio uživo u Premijeru vikend specijal.

Nemanja je razgovarao sa ljubavnim parom Ivanom Pavković i Petrom Mitićem o njihovoj duetskoj pesmu:

- Ceo projekat i pesma je od početka išla glatko, iako to nisam očekivala. Moram da kažem da smo se dali sto odsto i da smo uživali, a imali smo podršku od kolega baš - rekla je Ivana pa je Petar dodao:

- Dugo nismo snimali ništa, pa smo bili zahtevni, ali sve je bilo dobro, iskreno dali smo sve od sebe - rekao je Petar.

- Mi smo zajedno 15 godina - rekla je Ivana.

- Sada slavimo deset godina braka, a vreme leti baš, ali nama je lepo i uživamo baš.- dodao je Petar.

Njih dvoje su se osvrnuli da li su imali problema u braku:

- Mi smo imali svašta u životu, bili smo zajedno u takmičenju, pa smo dobili sina, a onda se desilo nešto neočekivano. Ona je mene probudila i rekla mi da ćemo imati dve bebe - rekao je PEtar,

- On tada nije mogao sa mnom na preglede, bila je korona, i ja sam saznala da nosim blizance, iskreno bile su nam pomešane emocije, a evo danas, snalazimo se sjajno, super smo i drago nam je što smo roditelji, svima dajemo savete - rekla je Ivana,

Petar i Ivana su se osvrnuli na njegovu izjavu u Amidži šou:

- Postali smo viralni tada, zbog te moje izjave, to sam ja rekao, i eto desilo se - rekao je Petar.

- Ja njemu to nisam zamerila, jer ja njega znam toliko dugo, mi nismo skontali to,a onda kada smo se probudili, kada smo videli hajp oko toga bilo nam je čudno - rekla je Ivana i otrkila da li je nekada sumnjala u Petrovu ljubav:

- Nikada nisam sumnjala u njegovu ljubav, možda na početku veze, a u njega imam poverenje.

