Domaći

SLAVLJE U MELJAKU: Era Ojdanić rešen da potroši sav novac na unukovo slavlje, pa se pohvalio poklonom od snajke

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U Premijeru vikend specijal se uključila sa aerodroma reporterka Katarina Rogojević.

Katarina se uključila iz Meljaka, gde je razgovarala sa Erom Ojdanićem, koji danas slavi punoletstvo svog unuka Andrije, koji danas slavi punoletstvo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moj Andrija danas slavi punolestrsvo, ljubi ga deda - rekao je Era pa je otkrio Katarini da mu je juče bio rođendan te je pokazao poklon koji je dobio do snajke:

- Ovaj sat sam dobio na poklon od moje snajke - rekao je Era.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mom unuku želim sve najbolje i najlepše u životu, da bude domaćin kao deda - rekao je Era i zapevao:

- I sve što sam steko potrošiće neko - pevao je Era i dodao.

- Moja pokojna Ljupka je pre 18 godina ostavila flašu rakije i to danas svi pijemo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

