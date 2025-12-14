AKTUELNO

Aca Ilić izbegao smrt za dlaku! 12 ljudi stradalo u krvavom piru u Australiji, Biljana Jevtić prestravljena

Pevačica Biljana Jevtić oglasila se povodom terorističkog napada koji se dogodio u Sidneju.

Njen suprug, pevač Aleksandar Aca Ilić, poslednja tri meseca proveo je upravo u tom gradu.U napadu koji se dogodio na plaži Bondi stradalo je 12 osoba, među kojima je i napadač. 

Aca Ilić se u trenutku masakra nalazio u avionu za Srbiju, nakon tromesečne turneje po Australiji.

Kako je Biljana Jevtić istakla tokom razgovora, i ona i njen suprug duboko su potreseni vestima koje su ih zatekle po njegovom dolasku u Beograd.

- Aleksandar je malopre sleteo iz Australije. Proveo je tamo tri meseca. Gledamo vesti i ne možemo da verujemo šta se dogodilo. Ovo je zaista strašno - izjavila je Biljana za Informer.rs

Podsetimo, teroristički napad u kojem su učestvovala dva zločinca tokom napada na Jevreje koji su učestvovali u proslavi Hanuke na Bondi plaži snimljen je iz više uglova. Jedan od snimaka ovog gnusnog zločina nabavila je britanska novinska kuća Skaj njuz. Napadač, čije se lice dobro vidi, prvo puca sa mosta, a onda silazi među šatore i puca u civile.

U pucnjavi tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je najmanje 12 ljudi, a 60 ih je ranjeno, dok je oko 2.000 ljudi pobeglo sa plaže. U napadu su učestvovala dvojica muškaraca koji su otvorili vatru na veliku grupu jevrejskih vernika koji su proslavljali praznik Hanukuna plaži Bondi u Sidneju. Potvrđeno je da je Avganistanac Navid Akram jedan od dvojice osumnjičenih koji su otvorili vatru.

