BACILA SE NA NEKRETNINE: Vanja Mijatović pazarila stan u Dubaiju, otkrila planove za narednu godinu pa priznala da želi da se ostvari u ulozi majke

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić uključio se uživo u Premijeru vikend specijal.

Nemanja je razgovarao sa Vanjom Mijatović koja je nedavno kupila stan u Dubaiju:

- Kupila sam stan, to je bila moja želja, ali ne zaustavljam se tu, naredni plan mi je da kupim stan u Hurgadi - rekla je Vanja pa je otkrila da u januaru ide u Egipat:

- Idem da vidim stanove, da vidim šta ima, ulažem, a kod kuće jedem paštetu - dodala je Vanja.

Vanja se osvrnula i na svoju liniju koju je dovela do savršenstva:

- Rešila sam se loše hrane, hranim se zdravo i to mi prija, rešila sam da promenim život, ali odmah da kažem da to nema veze sa razvodom - rekla je Vanja pa se osvrnula na novu ljubav:

- Jesam spremna sam za novu ljubav, iskreno očistila sam se loše energije i sada sam spremna na sve - rekla je Vanja pa je dodala:

- Volela bih da se ostvarim u ulozi majke, a iskreno podržavam i usvajanje i surugot majke, na koji god način da se dobije dete to je važno - rekla je Vanja.

Autor: N.B.