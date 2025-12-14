AKTUELNO

Domaći

ERA OJDANIĆ NE KRIJE SREĆU! Danas se u Meljaku slavi punoletstvo pevačevog unuka (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

U Meljaka danas Andrija, unuk čuvenog Ere Ojdanića, proslavlja svoje punoletstvo, a atmosfera u sali je i pre dolaska gostiju uzavrela.

Naša ekipa se nalazi u Meljaku, a atmosfera se zahuktava. Ponosni deda ne krije sreću zbog unuka, a kako saznajemo obezbedio je dosta novca za čašćavanje muzike.

Sala je prelepo uređena – bele i zlatne dekoracije, raskošni aranžmani cveća i svetlosni efekti stvarali su elegantnu, a opet toplu atmosferu. Era je posebno mislio na medije: za predstavnike novinarskih ekipa odvojio je sto, s odličnim pregledom celu sale, kako bi mogli da izveštavaju i zabeleže svaki trenutak ovog posebnog događaja.

Video: Privatna arhiva

Gosti su već počeli da pristižu, a očekuje se 300 zvanica. Sa šampanjcem u rukama i muzikom koja je polako rasplamsavala proslavu, domaćin vodi računa o svakom detalju. Osmesi, smeh i čestitke ovu nedelju pretvraju u nezaboravan provod.

Punoletstvo Andrije Ojdanića obećava da će dugo ostati u sećanju svih prisutnih. Porodična radost, prijateljska druženja i pažnja koju Era posvećuje svakom detalju, čine da ovaj događaj bude više od proslave - to je prava porodična manifestacija sreće i ponosa za folkera i njegovu porodicu.

Autor: N.B.

#Andrija Era Ojdanić

#Unuk

#naslednik

#punoletstvo

POVEZANE VESTI

Domaći

SVE PRŠTI OD LUKSUZA: Evo kako izgleda restoran u kojem Viki Miljković slavi punoletstvo sinu Andreju (VIDEO)

Domaći

Osuđeni makro otišao u manekene: Maja Marijana angažovala unuka Ere Ojdanića, hapšenog zbog prostitucije (FOTO)

Domaći

Era Ojdanić kralj bakšiša, probajte da izbrojite dinare, eure i kanadske dolare. Usijana atmosfera, a on okićen novčanicama.

Domaći

ZAVIRITE NA GALA SLAVLJE! Saša Matić večeras slavi ćerkino punoletsvo: Cveće na sve strane, OBEZBEĐENJE - Ovo su svi detalji (FOTO+VIDEO)

Domaći

Slavlje kod Šaulića! Šabanov unuk ne krije sreću, Ilda oduševila sve porukom: Dom nam je topliji i puniji

Domaći

MLOHAVO, MATORO ČIČIŠTE! Era Ojdanić sa 43 godine mlađom devojkom, a koleginica ga ŽESTOKO napala i IZVREĐALA: Evo kako joj je uzvratio