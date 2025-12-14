ERA OJDANIĆ NE KRIJE SREĆU! Danas se u Meljaku slavi punoletstvo pevačevog unuka (FOTO)

U Meljaka danas Andrija, unuk čuvenog Ere Ojdanića, proslavlja svoje punoletstvo, a atmosfera u sali je i pre dolaska gostiju uzavrela.

Naša ekipa se nalazi u Meljaku, a atmosfera se zahuktava. Ponosni deda ne krije sreću zbog unuka, a kako saznajemo obezbedio je dosta novca za čašćavanje muzike.

Sala je prelepo uređena – bele i zlatne dekoracije, raskošni aranžmani cveća i svetlosni efekti stvarali su elegantnu, a opet toplu atmosferu. Era je posebno mislio na medije: za predstavnike novinarskih ekipa odvojio je sto, s odličnim pregledom celu sale, kako bi mogli da izveštavaju i zabeleže svaki trenutak ovog posebnog događaja.

Gosti su već počeli da pristižu, a očekuje se 300 zvanica. Sa šampanjcem u rukama i muzikom koja je polako rasplamsavala proslavu, domaćin vodi računa o svakom detalju. Osmesi, smeh i čestitke ovu nedelju pretvraju u nezaboravan provod.

Punoletstvo Andrije Ojdanića obećava da će dugo ostati u sećanju svih prisutnih. Porodična radost, prijateljska druženja i pažnja koju Era posvećuje svakom detalju, čine da ovaj događaj bude više od proslave - to je prava porodična manifestacija sreće i ponosa za folkera i njegovu porodicu.

Autor: N.B.