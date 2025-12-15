Pevao sam i za hiljadu dinara: Era Ojdanić progovorio o kolegama i papreno skupim cenama koje postavljaju

Naš pevač Era Ojdanić, večeras proslavlja punoletstvo unuka Andrije, koji ima isto ime kao on, a sada je za Premijeru progovorio o cenama nastupa današnjih pevača.

Kako je istakao Ojdanić, pevao je na slavljima i za hiljadu dinara, a znao je i kući da ponese i 100.000 maraka.

- Ovde će se večeras ispaliti 175 raketa u vedro nebo, mom Andriji za punoletstvo. Ovde tačno u 18h u minut, pojaviće se jedno veliko srpsko ime, kraljica narodne muzike Lepa Lukić, dočekaćemo je na vratima moja familija i ja - rekao je Era, a onda se osvrnuo na cene nastupa današnjih pevača:

Najbitnije je da radiš 60 godina i da zaradiš i da budeš prisutan sa svojim narodom. Ja pozdravljam sve moje mlađe kolege, sjajni su umetnici i pevači, dosta njih lupaju po nekim cenama, da to nije zdravo. Treba prilagoditi cenama plata i onima koji će doći da ih gledaju i slušaju na koncertima. Samo neka budu čestiti i zaradiće! Ja se nikada nisam libio da pevam za hiljadu i za pet hiljada dinara, 100.000 maraka sam zaradio u Ritopeku.

Autor: Nikola Žugić