Dolari, evri, dinari... Lete pare po sali: Era Ojdanić ne štedi na punoletstvu svog unuka, slavlju se pridružila i ONA (FOTO)

Era Ojdanić, naš poznati pevač, večeras slavi punoletstvo unuku Andriji, a kako je slavlje već uveliko u toku, pevač je bacao pare po sali, zajedno sa slavljenikom.

Andrija Ojdanić, poznatiji kao Era Ojdanić, naš poznati pevač, večeras proslavlja svom unuku Andriji punoletstvo, a kako je ovo dugo čekao, Era je pred kamere Premijere izašao sa tucom para, te se moglo videti da ima i dinare i evre, ali i dolare.

Naime, on je prvo zaigrao sa Lepom Lukić, njegovom dugogodišnjom prijateljicom i koleginicom, a potom je došao i njegov unuk, a pare su počele samo da lete po sali.

Prvo je dolare počeo da baca Era, a potom i njegov unuk, koji su se sve vreme veselili, a s obzirom na to da imaju razloga za slavlje, ne sumnjamo da će ovo slavlje potrajati sve do jutarnjih časova.

Autor: Nikola Žugić