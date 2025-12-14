Unuk Ere Ojdanića hapšen za prostituciju, a sada se pojavio na slavlju: Dobio tri godine uslovne, 14 meseci zatvora, a evo kako danas izgleda Nikola Anđelić (FOTO+VIDEO)

Nikola Anđelić, takođe unuk Ere Ojdanića, pojavio se na proslavi punoletstva Andrije Ojdanića, a evo kako danas on izgleda, nakon hapšenja zbog prostitucije!

U Meljaku danas Andrija, unuk pevača Ere Ojdanića, proslavlja svoje punoletstvo, a atmosfera u sali je i pre dolaska gostiju uzavrela. Naime, sala je prelepo uređena – bele i zlatne dekoracije, raskošni aranžmani cveća i svetlosni efekti stvarali su elegantnu, a opet toplu atmosferu.

Naime, na slavlju se pojavio i drugi unuk Ere Ojdanića, Nikola Anđelić, koji je bio osuđen zbog posredovanja u prostituciji, zajedno sa Duškom Banjcem na 14 meseci zatvora, uslovno na tri godine i novčane kazne od po 400.000 dinara, nakon što su obojica priznali krivicu, a slučaj je odjeknuo 2022. godine.

Evo kako Erin unuk Nikola Anđelić, koji je bio hapšen za prostituciju, danas izgleda:

privatna arhiva

Podsetimo, kada je ova vest dospela u javnost, Era je bio šokiran kada su ga novinari pozvali, te je tada rekao da ne zna o čemu se radi.

- Ja prvi put čujem za to. Znači bio je slab momak. Ja to od vas sada čujem. Neka mu je sa srećom, ja bih mu kao deda kavaljerski dao 15 meseci. Onako džentlmenski. Sve je za ljude i zatvor. Deda ne plaća njihove j*bačine, da budemo jasni samo. Nisam se čuo sa njegovom majkom, tek popodne. Ja sam na putu, idem kod verenice, idemo na more. Vodim je da je osunčam malo - rekao je Era.

Autor: pink.rs