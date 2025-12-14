Erin unuk izrastao u pravog šmekera! Sada pred kamerama otkrio da Ojdanić NIJE ŠTEDEO na poklonu, pa priznao: Najponosniji sam, naučio me je da... (VIDEO)

Erin unuk, Andrija Ojdanić, večeras proslavlja punoletstvo u Meljaku, u jednom restoranu, a sada je zajedno sa svojim dedom, pevačem Erom Ojdanićem, stao pred kamere i progovorio o slavlju, ali i odnosu sa njim!

Kako je istakao Era na samom početku razgovora, žurka i fešta u Meljaku je već počela, a obećao je i da će večeras da, kako je rekao, "gori" Meljak.

- Žurka je počela, gori Meljak, gori Barajevo, sve gori. Ovo je punoletstvo mog Andrije, ljubi te deda, živ i zdrav bio - rekao je Era, a potom je Andrija priznao da njegov deda nije štedeo na poklonu:

Svako dobro, lepo se provodimo, ludilo je. Deda nije štedeo, videćete tek kasnije kada bude stigao poklon.

Kako je Andrej, Erin unuk, spomenuo poklon, Era ga je odmah sasekao, tačnije prekinuo, i upozorio na to da ne govori koji je poklon i o čemu je tačno reč.

- Ne pričaj, dogovorili smo se, ne pričaj - zaurlao je Era, a onda je njegov unuk otkrio koliko je ponosan na dedu:

- Najponosniji sam na dedu, nikad nisam bio srećniji u svom životu, ovo je moj omiljenom dedu. Zahvaljujem se dedi i tati - rekao je njegov unuk, ističući i priznavši šta je to on naučio od Ere:

Samo što me je učio da budem pošten, da cenim i da me vole drugi ljudi, ako to ne budem radio, niko me neće poštovati i voleti. Hvala Bogu, učio me je deda da budem dobar čovek i domaćin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić