MILAN VASIĆ RADI SA SINOM DESPOTOM VEŽBE! Raširio ćebe na pod i svi ga hvale koliko je požrtvovan otac: Dirljiv prizor iz doma raznežio sve (FOTO)

Glumac Milan Vasić pokazao je da mu je porodica apsolutni prioritet, a prizor koji je podelio sa pratiocima oduševio je javnost.

Milan Vasić je raširio ćebe na pod i zajedno sa sinom Despotom radio vežbe, pokazujući koliko je posvećen ulozi oca.

Bez glamura i reflektora, glumac je u kućnoj atmosferi strpljivo učestvovao u svakom pokretu. Ovaj jednostavan, ali snažan gest izazvao je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, gde su ga mnogi pohvalili kao požrtvovanog roditelja.

Milan Vasić je više puta isticao da mu roditeljstvo predstavlja najvažniju životnu ulogu, a ovakvi trenuci samo potvrđuju koliko se trudi da bude prisutan u odrastanju svog sina.

Milan Vasić objavio trenutak kad mu je žena Maja javila da je trudna

Milan Vasić prvo je bio u šoku, pokrio se preko glave, oči su mu bile pune suza od sreće, a onda je razvukao osmeh od uva do uva.

- Na današnji dan 2024 mi je supruga javila da je trudna, pa evo kako sam reagovao! S obzirom da sam odmah počeo da plačem od sreće, nisam mogao ništa da joj odgovorim i spustio joj slušalicu. Pita je majka “šta kaže zet”, a Maja joj kaže “spustio mi slušalicu" Ali znala je da ću plakati i shvatila je šta sam uradio.Pozvao sam je odmah i samo nastavio da plačem. Bogu smo zahvalni na Despotu - napisao je glumac.

Autor: Nikola Žugić