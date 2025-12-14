AKTUELNO

Domaći

MILAN VASIĆ RADI SA SINOM DESPOTOM VEŽBE! Raširio ćebe na pod i svi ga hvale koliko je požrtvovan otac: Dirljiv prizor iz doma raznežio sve (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Glumac Milan Vasić pokazao je da mu je porodica apsolutni prioritet, a prizor koji je podelio sa pratiocima oduševio je javnost.

Milan Vasić je raširio ćebe na pod i zajedno sa sinom Despotom radio vežbe, pokazujući koliko je posvećen ulozi oca.

Bez glamura i reflektora, glumac je u kućnoj atmosferi strpljivo učestvovao u svakom pokretu. Ovaj jednostavan, ali snažan gest izazvao je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, gde su ga mnogi pohvalili kao požrtvovanog roditelja.

Milan Vasić je više puta isticao da mu roditeljstvo predstavlja najvažniju životnu ulogu, a ovakvi trenuci samo potvrđuju koliko se trudi da bude prisutan u odrastanju svog sina.

Milan Vasić objavio trenutak kad mu je žena Maja javila da je trudna

Milan Vasić prvo je bio u šoku, pokrio se preko glave, oči su mu bile pune suza od sreće, a onda je razvukao osmeh od uva do uva.

- Na današnji dan 2024 mi je supruga javila da je trudna, pa evo kako sam reagovao! S obzirom da sam odmah počeo da plačem od sreće, nisam mogao ništa da joj odgovorim i spustio joj slušalicu. Pita je majka “šta kaže zet”, a Maja joj kaže “spustio mi slušalicu" Ali znala je da ću plakati i shvatila je šta sam uradio.Pozvao sam je odmah i samo nastavio da plačem. Bogu smo zahvalni na Despotu - napisao je glumac.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Milan Vasić

#despot

#glumac

#sin

#vežbe

POVEZANE VESTI

Domaći

Milan Vasić objavio sliku naslednika! Jedna stvar oduševila mnoge: Obećao mi je tata... (FOTO)

Domaći

MILAN VASIĆ POKAZAO KAKO USPAVLJUJE SINA, TU JE I 18 GODINA MLAĐA SUPRUGA! Emotivne scene iz doma raznežile sve: Takav dogovor imamo (FOTO)

Domaći

MILAN VASIĆ HRANI SINA DESPOTA SA MLEKOM! Neodoljive scene oca i naslednika raznežile sve: Glumac seo pored reke i komentari pljušte (FOTO)

Domaći

Suze, šok, pa joj spustio slušalicu: Milan Vasić podelio video sa urnebesnom reakcijom na vest da postaje otac

Domaći

Milan Vasić pokazao deo svog skromnog doma! Naš glumac objavio video, u svakom kutku ikone i figure manastira (FOTO)

Domaći

POSTAĆU TATA: Milan Vasić oduševio sve snimkom koji je okačio, ponosno ljubi suprugin trudnički stomak, jedva čeka dan kada će upoznati bebu