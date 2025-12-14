AKTUELNO

Od dede spektakl na nebu u Meljaku i besna mašina! Evo šta je Era Ojdanić kupio svom unuku Andriji za 18. rođendan: Dovezao Porše ispred restorana, svima popadale vilice (FOTO+VIDEO)

Ekipa našeg portala nalazi se u Meljaku, u jednom luskuznom restoranu, gde večeras Era Ojdanić, naš pevač, proslavlja unuku Andriji Ojdaniću punoletstvo, a evo šta je deda spremio svom unuku kao poklon!

Era Ojdanić, naš poznati pevač, u jednom restoranu luksuznom u Meljaku, proslavlja unuku Andriji punoletstvo, a na ovo slavlje sjatilo se mnogo njegovih kolega, ali neki još uvek nisu, kako je i sam Era rekao, stigli, dok je s druge strane, sala potpuno krcata.

Fešta i luda žurka je već uveliko u toku, a kako je pristigla Lepa Lukić, naša, takođe, poznata pevačica i u narodu poznatija i kao "kraljica narodne muzike", mnogi su joj se u sali obradovali, a posebno njen prijatelj i kolega, domaćin, Era Ojdanić.

U jednom momentu, gosti su napustili restoran, kako bi videli kakvo iznenađenje je Era priredio svom unuku za punoletstvo. Naime, Era i porodica su pripremili spektakularni vatromet za Andreja, te je nebo u Meljaku zasijalo, nakon čega je dovezao besnu mašinu.

U pitanju je automobil marke Porše, a gostima su popadale vilice kada su ovo videli, pa je i sam Andrija bio šokiran i nije krio oduševljenje zbog ovog poklona, a kako je sve to izgledalo, pogledajte u nastavku ovog teksta:

