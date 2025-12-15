Posle 10 godina karijere, Džehva povlači potez koji je malo ko očekivao! Evo šta je sebi zacrtala u 2026. godini, a tiče se muzike (VIDEO)

Pevačica Teodora Džehverović na muzičkoj sceni je više od 10 godina.

Teodora Džehverović je sad na društvenim mrežama otkrila da je donela odluku da se u narednom periodu usavršava.

- Sebi sam zadala zadatak za 2026. godinu da krenem aktivno na časove pevanja. Pa da počnemo - navela je Teodora Džehverović na Instagramu.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Teodoru smo mogli da čujemo kako je pustila glas, a detalje ćete pronaći u videu iznad.

Zapala Viktoru Živojinoviću za oko

Teodora je, inače, pozirala nedavno u izazovnom crnom korsetu, koji je istakao njene obline, te širokim pantalonama. Na parkingu je napravila nekoliko provokativnih slika, a njeni pratioci nisu mogli da sakriju oduševljenje.

Fotografiju su lajkovale mnogobrojne Teodorine koleginice, ali i Viktor Živojinović, sin Lepe Brene, kom je po svemu sudeći zapala za oko.

Autor: Nikola Žugić