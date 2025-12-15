Posle 10 godina karijere, Džehva povlači potez koji je malo ko očekivao! Evo šta je sebi zacrtala u 2026. godini, a tiče se muzike (VIDEO)

Pevačica Teodora Džehverović na muzičkoj sceni je više od 10 godina.
Teodora Džehverović je sad na društvenim mrežama otkrila da je donela odluku da se u narednom periodu usavršava.
- Sebi sam zadala zadatak za 2026. godinu da krenem aktivno na časove pevanja. Pa da počnemo - navela je Teodora Džehverović na Instagramu.
Teodoru smo mogli da čujemo kako je pustila glas, a detalje ćete pronaći u videu iznad.
Zapala Viktoru Živojinoviću za oko
Teodora je, inače, pozirala nedavno u izazovnom crnom korsetu, koji je istakao njene obline, te širokim pantalonama. Na parkingu je napravila nekoliko provokativnih slika, a njeni pratioci nisu mogli da sakriju oduševljenje.
Fotografiju su lajkovale mnogobrojne Teodorine koleginice, ali i Viktor Živojinović, sin Lepe Brene, kom je po svemu sudeći zapala za oko.
Autor: Nikola Žugić