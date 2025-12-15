AKTUELNO

Domaći

Posle 10 godina karijere, Džehva povlači potez koji je malo ko očekivao! Evo šta je sebi zacrtala u 2026. godini, a tiče se muzike (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs

Pevačica Teodora Džehverović na muzičkoj sceni je više od 10 godina.

Teodora Džehverović je sad na društvenim mrežama otkrila da je donela odluku da se u narednom periodu usavršava.

- Sebi sam zadala zadatak za 2026. godinu da krenem aktivno na časove pevanja. Pa da počnemo - navela je Teodora Džehverović na Instagramu.

Video: Instagram.com

Teodoru smo mogli da čujemo kako je pustila glas, a detalje ćete pronaći u videu iznad.

Zapala Viktoru Živojinoviću za oko

Teodora je, inače, pozirala nedavno u izazovnom crnom korsetu, koji je istakao njene obline, te širokim pantalonama. Na parkingu je napravila nekoliko provokativnih slika, a njeni pratioci nisu mogli da sakriju oduševljenje.

Fotografiju su lajkovale mnogobrojne Teodorine koleginice, ali i Viktor Živojinović, sin Lepe Brene, kom je po svemu sudeći zapala za oko.

Foto: Instagram.com/teodoradzehverovic

Autor: Nikola Žugić

#Karijera

#Teodora Džehverović

#muzika

#pevačica

#časovi pevanja

