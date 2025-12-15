AKTUELNO

Ovako izgleda brat Meline Džinović! On joj je bio najveća podrška, a jako je bliska i s njim i sa sestrom (FOTO)

Nekadašnja žena Harisa Džinovića, Melina Džinović, oduvek je važila za lepoticu, a na dobrom izgledu može zahvaliti dobroj genetici.

Melina Galić nikada nije želela preterano javno da ističe svoju porodicu i poreklo, a poznato je da je rođena u Bihaću i da je bliska sa sestrom i bratom. Veći deo svog života Melina je provela u Zagrebu. Tu je završila osnovnu i srednju školu, a potom upisala i fakultet koji je prekinula kada je bila apsolvent i udala se za Harisa Džinovića.

Melinini roditelji nisu podržavali odluku da napusti fakultet, a brat i sestra su joj u tim trenucima bili najveća podrška. Melina ima sestru Eminu koja je prava lepotica, ali mnogi kažu da je sušta suprotnost modnoj kreatorki.

Kako su pisali domaći mediji, Melinina sestra godinama živi u Turskoj sa mužem i ćerkom, a muž joj je jedan od najuglednijih istanbulskih preduzetnika.

Njena majka Elma s vremena na vreme objavljuje fotografije sina koji je u srećnom braku.

- Oženio se sin, najdraže moje - napisala je ponosna majka Elma Galić jednom prilikom.

Đina o teškim trenucima: "Ne znam šta bih bez mame..."

- Divim se tvojoj hrabrosti, karakteru i ljubavi koju istinski pružaš... Iskreno se nadam da ću jednog dana imati makar trećinu onoga što ti nosiš u sebi... Ne znam kako bih pregurala mnoge trenutke bez tebe. Ti si moj stub, moja nada, moje ogledalo i moja najveća inspiracija. Volim te beskrajno i zauvek ću te slaviti, ne samo danas, već svakog dana svog života. Srećan ti majko rođendan. Volim te najviše - navodila je nedavno Harisova ćerka.

