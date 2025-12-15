RAZVEO SE POSLE 22. GODINE BRAKA U JEKU POPULARNOSTI! Sejo Kalač otkrio razloge rastanka od supruge!

Ima pesme koje su i dan danas hit.

Pevač Sejo Kalač je svojim hitovima osvojio region, međutim nakon velikog uspeha se povukao iz javnosti. Sada je progovorio o razvodu nakon 22 godine braka, ali se i dotakao snimka sa benzinske pumpe na kojem se vidi da krade telefon.

U jeku najveće popularnosti Sejo se razveo od supruge Radmile, kako je sad otkrio, zbog ljubomore.

- Stvorio sam kuću u Zagrebu, stan u Zagrebu, stan u Beogradu, na Banovom brdu, ali šta znam šta se desilo. Ljubomora je ljubomora. To je najgore zato što te nema kod kuće, ja sam malo više odsutan zbog posla. Kad partner nije s partnerom, to se desi, ako je to mesec, dva, tri pa i godinu dana, tu se dešava svašta. Imam sada samo privremene veze. Znaš kako se kaže, kad se opečeš na vruće mleko, i u hladno duvaš - naveo je pevač.

Nedavno je u medijima isplivao snimak sa pumpe, na kom navodno krade telefon.

- Znam i ko je, ali neću da ga imenujem. Postoje takvi ljudi, šta ćeš. Neka bude njemu na čast. Bio je taj telefon, ja sam čekao da se taj čovek javi da mu ga vratim i tako je i bilo. Kad ne mogu ono što ti možeš, gledaju da te sapletu. Malo ih ima, nisu to svi

Autor: R.L.