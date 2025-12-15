AKTUELNO

Domaći

RAZVEO SE POSLE 22. GODINE BRAKA U JEKU POPULARNOSTI! Sejo Kalač otkrio razloge rastanka od supruge!

Izvor: Kurir/Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/OTV Valentino ||

Ima pesme koje su i dan danas hit.

Pevač Sejo Kalač je svojim hitovima osvojio region, međutim nakon velikog uspeha se povukao iz javnosti. Sada je progovorio o razvodu nakon 22 godine braka, ali se i dotakao snimka sa benzinske pumpe na kojem se vidi da krade telefon.

Foto: TV Pink Printscreen

U jeku najveće popularnosti Sejo se razveo od supruge Radmile, kako je sad otkrio, zbog ljubomore.

- Stvorio sam kuću u Zagrebu, stan u Zagrebu, stan u Beogradu, na Banovom brdu, ali šta znam šta se desilo. Ljubomora je ljubomora. To je najgore zato što te nema kod kuće, ja sam malo više odsutan zbog posla. Kad partner nije s partnerom, to se desi, ako je to mesec, dva, tri pa i godinu dana, tu se dešava svašta. Imam sada samo privremene veze. Znaš kako se kaže, kad se opečeš na vruće mleko, i u hladno duvaš - naveo je pevač.

Nedavno je u medijima isplivao snimak sa pumpe, na kom navodno krade telefon.

Foto: Printscreen YouTube

- Znam i ko je, ali neću da ga imenujem. Postoje takvi ljudi, šta ćeš. Neka bude njemu na čast. Bio je taj telefon, ja sam čekao da se taj čovek javi da mu ga vratim i tako je i bilo. Kad ne mogu ono što ti možeš, gledaju da te sapletu. Malo ih ima, nisu to svi

Autor: R.L.

#Sejo Kalač

POVEZANE VESTI

Domaći

Gde je danas Vesna Pisarović? U jeku najveće popularnosti udala se za moćnikovog sina, odselila u Berlin i nestala sa scene (FOTO)

Domaći

TREBA DA JE BUDE SREMOTA! Darko Filipović posle 12 godina braka stavio tačku i razveo se od supruge Jasmine, pa otkrio detalje

Svet

RAZOČARAO SE! Srbin posle 22 godine odlučio da se vrati iz Kanade

Domaći

Uz njene pesme su mnogi plakali: U jeku popularnosti se povukla, pa promenila život ih korena

Fudbal

MILOJEVIĆ DOBIO OTKAZ: Klub se oglasio, otkrili razloge rastanka

Domaći

Naša glumica se razvela u tajnosti posle 22 godine braka: Borili su se za potomstvo deset godina, a onda je sve puklo!