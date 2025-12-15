AKTUELNO

Rođen je u zatvoru, venčao se s muškarcem, a onda DOBIO ĆERKU! Životna priča našeg pevača BOLJA OD HOLIVUDSKOG FILMA!

Imao je velike promene u stilu tokom karijere.

Bugarski pevač Azis, šokirao je brojnim potezima u svojoj muzičkoj karijeri. Kada se pojavio na sceni, oblačio se kao žena, šminkao se, farbao kosu, nosio visoke potpetice, ali uprkos šokantnom izgledu niko nije mogao osporiti njegov talent za pevanje.

Vrlo brzo postao je jedan od najpopularnijih izvođača širom regije, a i danas niže hit za hitom. Oduvek je otvoreno pričao o svom životu, ne krijući svoju seksualnu orijentaciju, kao i činjenicu da je s najboljom prijateljicom dobio decu. Zanimljivo je i to da je rođen u ženskom zatvoru u Bugarskoj, jer je njegova majka služila kaznu zbog ilegalne prodaje uvezene odeće pre pada komunizma.

Naime, Azis je u jednom trenutku napravio veliki zaokret u karijeri, skinuo je masku žene i pokazao svoju pravu ličnost. Redovno ide u teretanu, na telu ima bezbroj tetovaža, a do izražaja su došle i njegova crna kosa i brada.

Godine 2006. oženio se s muškarcem, iako istospolni brakovi i dalje nisu legalni u Bugarskoj. Međutim, ta ljubav bila je kratkog daha, te je čuveni pevač ubrzo nakon razvoda dobio ćerku sa svojom najboljom prijateljicom.

