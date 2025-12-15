Isplivali svi detalji svadbe Knezove ćerke! Ksenijin verenik iz IMUĆNE PORODICE, ima privatan biznis, planiraju LUKSUZNO VENČANJE!

Nedavno je pokazala verenički prsten.

Bivša članica grupe "Hurricane" Ksenija Knežević nedavno se verila za dugogodišnjeg izabranika Nikolu Todorovića Todora. Ksenijin otac, pevač Nenad Knežević Knez, otkrio je da će svadba biti u maju, dok su sad isplivali detalji.

Todor je iz imućne porodice, pa će venčanje biti veliko i neće štedeti za isto.

Ksenija želi bajkovito venčanje, a, iako su mnogi mislili da hoće skromnu svadbu, odlučila se za svadbeno veselje sa velikim brojem gostiju. Ksenijin budući muž ima kuću u Crnoj Gori, gde često provode vreme, dok žive na Vračaru u Beogradu.

Nikolin otac je advokat, dok on ima razvijen biznis. Nikola je suvlasnik prodavnica burgera u Beogradu, kojih ima na čak nekoliko lokacija. To ne treba da čudi, s obzirom na to da je strastveni kuvar.

Ksenija i Todorović su se verili na Santoriniju, odakle je ona objavila sliku vereničkog prstena, a svadba će biti u Beogradu.

Autor: R.L.