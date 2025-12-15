Volela bih da nije pevač! Kaća priznala da ne voli to što se Darko Lazić bavi pevanjem, pa otkrila da ima ČAK DVE TETOVAŽE POSVEĆENE NJEMU!

Ovo joj smeta.

Darko i Katarina Lazić već godinama uživaju u skladnom braku, a svima je dobro poznato da je Darko veliki ljubitelj tetovaža. Međutim, niko nije znao da je i Kaća ljubitelj istih, jer se na njenom telu ne vide.

Ona je sada otkrila i da ima tetovaže koje su posvećene upravo Darku.

- Imam ih sedam. Uglavnom nisu na vidljivim mestima. Dve su posvećene Srni, dve su posvećene Darku Laziću, jedna deci moje sestre, jedna mom bratu i sestrama i jedna je rečenica koju pročitam u svim dobrim i lošim trenucima - rekla je ona.

Katarina je otkrila i kada je Darko nervira, kao i da nije oduševljena time što je on pevač.

- Kad neće da se probudi, kad kasni. Jeste naporno. Više bih volela da nije pevač, da nije poznata ličnost, ali šta da se radi. Devojkama savetujem da beže od pevača i muzičara, da se ne udaju za njih - navela je Kaća.

Autor: R.L.