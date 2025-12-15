AKTUELNO

Domaći

Volela bih da nije pevač! Kaća priznala da ne voli to što se Darko Lazić bavi pevanjem, pa otkrila da ima ČAK DVE TETOVAŽE POSVEĆENE NJEMU!

Ovo joj smeta.

Darko i Katarina Lazić već godinama uživaju u skladnom braku, a svima je dobro poznato da je Darko veliki ljubitelj tetovaža. Međutim, niko nije znao da je i Kaća ljubitelj istih, jer se na njenom telu ne vide.

Ona je sada otkrila i da ima tetovaže koje su posvećene upravo Darku.

- Imam ih sedam. Uglavnom nisu na vidljivim mestima. Dve su posvećene Srni, dve su posvećene Darku Laziću, jedna deci moje sestre, jedna mom bratu i sestrama i jedna je rečenica koju pročitam u svim dobrim i lošim trenucima - rekla je ona.

Katarina je otkrila i kada je Darko nervira, kao i da nije oduševljena time što je on pevač.

- Kad neće da se probudi, kad kasni. Jeste naporno. Više bih volela da nije pevač, da nije poznata ličnost, ali šta da se radi. Devojkama savetujem da beže od pevača i muzičara, da se ne udaju za njih - navela je Kaća.

