Promenila život iz korena: Naša pevačica grad zamenila selom, uživa u kući sa velikim dvorištem (FOTO)

Maja Odžaklijevska godinama je živela u srcu Beograda, na Vračaru, ali je onda donela odluku da se preseli na selo, automobile zameni drvećem, a prometne ulice mirnim dvorištem punim cveća.

Kako je ranije ispričala, preseljenje iz grada smatra jednom od najboljih odluka koje je donela u životu, a sada je formirala svoj mali raj u prirodi.

Naime, na selu ima velelepno imanje, prelepu kuću ušuškanu u zelenilu i cveću, a okopavanje bašte joj je svakodnevni hobi.

- Mnogo mi prija što me bude razne ptice. Zašto bih ujutru slušala trube u gradu? I dok se nisam preselila, divila sam se Vesni Zmijanac kada je otišla na Bukulju. Shvatila sam da je napravila najpametniji potez što je otišla van grada, u koji može da dođe kad hoće. Ja jesam gradsko dete, ali sam u Skoplju odrasla u kući koja je imala dvorište. Oduvek sam želela da imam svoju kuću sa baštom i to mi se ispunilo - govorila je pevačica.

Maja se od partnera razišla neverovatnih 12 puta, a ono što je još neverovantije je to što su razlozi gotovo svaki put bili isti.

- Imala sam dvanaest takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja trpam sve stvari u kese za đubre i kažem: „Stvari su ti ispred.” Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: „Jedan se otegao, drugi se protegao”- svojevremeno je izjavila pevačica.

Podsetimo, pre tri godine Maja Odžaklijevska se gostujući u emisiji „Luda noć“ zvanično oprostila od publike nakon otpevanog singla „Sve ti opraštam“ koji je razigrao ceo studio.

Pevačica je tom prilikom uz osmeh poručila da je umorna od svega i da je ovo njen poslednji nastup.

- Ovog puta ste me podsetili da vas podsetim da bi ovo zaista trebalo da bude jedan lep oproštaj, tako da bih molila da ne nastupam više, znam da to volite, ali ja sam malo umorna od svega.

Autor: N.B.