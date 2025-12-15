PRVO OGLAŠAVANJE DŽIDŽINOG PARTNERA: Nakon teškog perioda i gubitka bebe, napustili Beograd, evo kako sada provode vreme

Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca, Aleksandra Džidža Stojković nedavno je izgubila bebu, a tokom najtežeg perioda je spakovala stvari i sa izabranikom otišla iz Beograda. Sada se on oglasio na mrežama i otkrio gde se nalaze i kako provode vreme.

Milan Obradović, dugogodišnji partner Aleksandre Stojković Džidže oglasio se prvi put na Instagramu nakon tužnih vesti, a sada je pokazao da uživa sa pevačicom u šetnji kroz svež vazduh.

Njih dvoje su otišli na Staru planinu gde odmaraju i šetaju, a tom prilikom su napravili i selfi koji je Milan podelio sa javnošću. Oni su u sportskoj garderobi i sa zimskim kapama na glavi šetali planinom i imali širok osmeh.

Ona je podelila sliku iz teretane sa peškirom oko vrata na kojoj se vidi da se dobro preznojila.

Aleksandra Stojković Džidža pozirala je obučena u crnu trenerku i stavila do znanja da se nakon teškog perioda posvetila sebi, zdravlju i svom izgledu.

Podsetimo, nakon srećnih vesti koje je ćerka Dragana Stojkovića Bosanca podelila sa javnošću, usledio je težak period.

Dragan Stojković Bosanac, na snimanju "Pinkovih zvezda" nedavno je izjavio da njegova ćerka Džidža nije baš dobro.

Na pitanje o trudnoći samo je kratko rekao: "Nije baš dobro, izgleda da će morati ponovo, sve sam rekao".

Autor: N.B.